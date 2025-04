Dopo il 3-3 maturato in Spagna nella semifinale d'andata, per passare il turno l'Inter (così come il Barcellona) ha bisogno di una vittoria. In caso di ulteriore parità al termine dei 90' a San Siro ci saranno supplementari e, se necessari, i calci di rigore. Martedì 6 maggio Inter-Barcellona è in ESCLUSIVA su Sky Sport Uno (anche in 4K) e in streaming su NOW

Dopo il pareggio in Spagna, l' Inter è pronta a ospitare il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League. A San Siro, nella gara in programma martedì 6 maggio alle 21 , si ripartirà dal 3-3 dei primi 90': un risultato che non mette nessuna delle due squadre in una posizione di vantaggio, che dovranno vincere per centrare la qualificazione in finale.

L'Inter in finale di Champions se...

L'unico vantaggio che avrà l'Inter sarà quello di giocare davanti ai propri tifosi. Infatti se a San Siro il risultato al termine dei 90' dovesse essere di parità, si disputeranno i supplementari. Qualora non questi ultimi non dovessero essere sufficienti, la semifinale verrà decisa ai calci di rigore. L'Inter (così come il Barça) per passare il turno e accedere in finale ha a disposizione un solo risultato: la vittoria. Non essendo più in vigore la regola che in caso di parità al termine dei 180 minuti "premiava" i gol realizzati in trasferta, un altro pareggio non sarebbe sufficiente a nessuna delle due squadre per andare avanti nella competizione.