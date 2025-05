Flick: "Lewandowski potrebbe esserci a San Siro"

Prima dell'Inter, semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì 6 maggio a San Siro, il Barcellona prova a concentrarsi sul campionato dove insegue il titolo. Alla vigilia della sfida contro il Valladolid in conferenza stampa l'allenatore blaugrana Hansi Flick ha fatto il punto della situazione infortuni partendo da un recupero importante: “Domani giocherà in porta Ter Stegen, così anche Szczesny potrà riposare. Marc è sulla buona strada e il suo rendimento in allenamento è fantastico. Non penso di cambiare nulla fino alla fine della stagione, ma potrei. Le cose stanno così“. Su Lewandowski, invece: “Potrebbe tornare per la gara di ritorno contro l’Inter. Sta facendo molto bene e i suoi progressi sono molto migliori di quanto ci aspettassimo. Vedremo. È un grande professionista e lavora sempre sodo per essere al 100%. Potrebbe tornare martedì“. Da verificare anche la condizione di Baldè mentre è fuori Koundè dopo il problema muscolare rimediato nella gara d'andata di mercoledì scorso a Barcellona

