Problemi per il Psg che deve fare i conti con l'infortunio di Ousmane Dembélé. L'attaccante francese, autore del gol decisivo nella semifinale d'andata di Champions League vinta 1-0 dai parigini in casa dell'Arsenal, era uscito al 70' per un problema muscolare. Il numero 10 della squadra di Luis Enrique si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato: "uno stiramento al muscolo posteriore della coscia destra - si legge nel comunicato ufficiale del Psg -. La sua situazione sta evolvendo positivamente. Un nuovo aggiornamento sarà fornito prossimamente". Il club, dunque, non ha escluso che Dembélé possa essere a disposizione per la gara di ritorno in programma mercoledì 7 maggio alle 21.