Inter-Barcellona, Lewandowski si è allenato con la squadra. Out Koundé e Balde

Nell'avvicinamento alla sfida di ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcelona il tema principale è quello degli attaccanti. Robert Lewandowski, che ha saltato l'andata contro i nerazzurri a Barcelona, dovrebbe essere disponibile per il match in programma a San Siro martedì 6 aprile alle ore 21. Il polacco è infatti tornato ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni e dovrebbe partire per la trasferta di Milano. Secondo i media spagnoli non partirà titolare ma verrà lasciato in panchina per farlo entrare eventualmente a partita in corso (l'allenatore dei blaugrana Hansi Flick dovrebbe confermare Ferran Torres al centro dell'attacco). A Milano non ci sarà neanche il difensore Balde. Flick non vuole rischiare facendolo rientrare in maniera troppo anticipata (Il Barcellona sta lottando anche con il Real Madrid per la vittoria della Liga). Out anche Koundé che si era infortunato nella gara d'andata.