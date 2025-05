Il calendario e gli orari di Champions League

Martedì 6 e mercoledì 7 maggio le semifinali di ritorno di Champions League, su Sky e in streaming su NOW . Domani alle 21.00, l’attesissima sfida che vale la finale: Inter-Barcellona. Collegamenti per tutto il giorno su Sky Sport 24 con aggiornamenti continui dalla mattina fino al fischio d’inizio. Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Martedì 6 e mercoledì 7 maggio il ritorno delle semifinali della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Domani, alle 21.00, a San Siro l’Inter cerca il pass per la finale contro il Barcellona dopo il pirotecnico match di andata. Sky seguirà l’avvicinamento al match minuto per minuto già dalla mattina su Sky Sport 24, con i collegamenti degli inviati dallo stadio e da Appiano Gentile, con costanti aggiornamenti sulle scelte di Simone Inzaghi e Hans-Dieter Flick dai rispettivi ritiri. Mercoledì, alle 21.00, anche PSG-Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.