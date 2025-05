Bastoni: "È una gara secca, non c'è una favorita"

Il difensore nerazzurro su Sky Sport alla vigilia del match di ritorno contro il Barça: "Sarà una partita aperta e divertente come l'andata, abbiamo capito che squadra è il Barcellona e proveremo a prendere le misure. Lamine Yamal? Per età e capacità di creare qualcosa è uno dei migliori se non il migliore. Non ci sono favoriti, è una gara secca. C'è gioia e orgoglio per aver raggiunto un traguardo così"

Partirei dal presentare questa partita: 3-3 all'andata, che tipo di match ti aspetti e che approccio dovrete avere?

"Abbastanza simile, siamo due squadre con due personalità ben riconosciute e con due stili di gioco differenti ma che si possono riconoscere. Sarà una partita aperta, divertente come all'andata. Sicuramente dobbiamo migliorare tante cose, giocando contro il Barcellona abbiamo capito che squadra è e proveremo a prendere le misure".

Si è parlato tanto di Lamine Yamal. Hai giocato contro tanti campioni, è il più forte che hai mai affrontato?

"Penso di sì. Lo avevo affrontato anche agli Europei contro la Spagna, non era ancora a questo livello e mi ha impressionato il livello che ha raggiunto. Ho affrontato tanti campioni, per età e capacità di creare qualcosa è uno dei migliori se non il migliore".

Come si può fermare o limitare?

"Come fatto all'andata, raddoppiarlo o triplicarlo quando serve ma senza esagerare perché sennò si aprono altri spazi. Il Barcellona non è solo Lamine Yamal, ha tanti giocatori. Recupera Lewandowski, ha un reparto offensivo invidiabile, e bisogna lavorare di squadra".

Chi è il favorito?

"Sarà una gara secca, non c'è una favorita: è un 50-50".

Cosa vuol dire per voi giocare la seconda semifinale in 3 anni? Cosa saresti disposto a sacrificare per andare in finale?

"Niente di che, in realtà siamo orgogliosi perché l'Inter negli ultimi 20 anni non era andata spesso in semifinale. Quello che non si percepisce è l'orgoglio, la gioia di aver raggiunto un traguardo così di andare oltre, ma all'interno dello spogliatoio c'è grande orgoglio".

Sentite la tensione per arrivare a vivere un'emozione come la finale?

"La tensione c'è, posso parlare per me. Più che tensione vedo l'orgoglio e la gioia di giocare una partita così importante in un palcoscenico del genere. Non so se sarà la mia ultima semifinale di Champions in carriera, perché non è una cosa scontata. Quindi sto cercando di godermi tutte le emozioni".

L'altra volta, quando avete eliminato il Barcellona ai gironi, avevi postato una foto in cui vincevi un contrasto con Gavi ed era montato un putiferio in Spagna. Hai pronto qualcosa?

"Assolutamente no, ma anche 2 anni fa non c'era l'intento di prendere in giro nessuno. Penso che sia in campo che fuori ho grande rispetto verso tutti i miei avversari".

Quanto conta avere il capitano Lautaro Martinez, che farà di tutto per esserci anche se non sarà al 100%?

"Sicuramente è importante perché è il nostro capitano e il nostro leader tecnico e morale. Detto ciò se non ci sarà lui ci saranno altri pronti a sostituirlo, non abbiamo nessun problema da questo punto di vista".

Hai pensato a qualcosa che puoi sacrificare in caso di finale di Champions?

"No niente...".