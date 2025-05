Lautaro Martinez ha svolto la rifinitura con il gruppo e ci sarà contro il Barcellona nella gara che può regalare all'Inter la finale di Champions League dopo il 3-3 dell'andata. Niente da fare invece per Pavard che dopo aver provato si è arreso per il dolore alla caviglia. Il Barcellona rispetto all'andata cambia i terzini. In attacco Ferran Torres confermato dall'inizio ma Lewandowski è a disposizione in panchina

INTER-BARCELLONA: L'ATTESA LIVE