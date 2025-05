Oggi, martedì 6 maggio, è il giorno della semifinale di ritorno di Champions League. Inter e Barcellona scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza alle 21.00 e la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Avvicinamento nel corso della giornata su Sky Sport 24 e dalle 19.30 Champions League Show con Federica Masolin e i suoi ospiti INZAGHI: "SERVIRA' UNA PARTITA DA VERA INTER"

Dove vedere Inter-Barcellona in tv Appuntamento oggi, martedì 6 maggio, dalle 19.30 su Sky Sport per la semifinale di ritorno di Champions League. La sfida fra Inter e Barcellona avrà inizio alle 21.00 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Giovanni Guardalà. Dalle 19.30 Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. Oltre a Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news, saranno presenti Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio.

I numeri di Inter e Barcellona Sarà il 18^ incontro in una grande competizione europea tra Inter e Barcellona: solo Bayern Monaco-Real Madrid (28), Juventus-Real Madrid (21) e Inter-Real Madrid (19) sono state giocate più spesso nella storia. Ciascuna delle ultime due partite tra le squadre si è conclusa con un punteggio di 3-3, in Champions League nell'ottobre 2022 e nell'andata di questa semifinale. Il Barcellona ha vinto solo una delle sei trasferte di Champions League contro l'Inter: 2-1 nel dicembre 2019. L'Inter punta a raggiungere la sua terza finale di Champions League (dopo quelle del 2010 e del 2023), mentre per il Barcellona sarebbe la sesta finale (1994, 2006, 2009, 2011, 2015) e raggiungerebbe Bayern Monaco, Milan e Juventus per numero di finali raggiunte nella moderna Champions, dietro solo al Real Madrid (9). ​​Il Barcellona ha finora segnato 40 gol in questa Champions League, il massimo per una squadra in una singola stagione dai tempi del Bayern Monaco nel 2019/20 (43). L'Inter d'altro canto è imbattuta nelle ultime 15 partite casalinghe di Champions League. Lamine Yamal del Barcellona ha segnato cinque gol in questa Champions League: solo Erling Haaland (8 nel 2019/20), Kylian Mbappé (6 nel 2016/17) e Raúl (6 nel 1995/96) che ne hanno segnati di più in una stagione da teenager.