Luis Enrique ha annunciato il recupero di Dembélé dopo lo stiramento alla coscia nella gara d'andata. Ci sarà nel tridente con Doué e Kvaratskhelia. Tornano i titolarissimi dopo il maxi-turnover in campionato. Due novità per Arteta rispetto all'undici del primo round: il centravanti è Merino (e non Trossard) accanto a Saka e Martinelli. A centrocampo c'è Partey. Timber favorito su White in difesa, reparto dove torna a disposizione Calafiori ma difficilmente dall'inizio

PER L'INTER MEGLIO PSG O ARSENAL?