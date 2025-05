Marotta: "Inzaghi centro del modello Inter"

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha commentato la vittoria contro il Barcellona e la conseguente qualificazione per la finale di Champions League: "È stata una partita epica tra due grandissime squadre. Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo che va ascritto come meriti all'allenatore, ai giocatori e a questo splendido pubblico che ci ha sostenuti quasi fisicamente. Siamo onorati di poter disputare la finale il 31 maggio a Monaco perché ce lo siamo meritato. Simone Inzaghi è il centro di questo modello, supportato dalla società, da una nuova proprietà sempre presente anche in modo silenzioso. È la vittoria di tutti, ma l'artefice maggiore di questa vittoria è sicuramente l'allenatore - ha proseguito -. La squadra è andata oltre le aspettative? Oltre ogni aspettativa direi di no. Questa squadra ha iniziato ad avere consapevolezza quando ha giocato la finale di Istanbul. È un gruppo che è insieme da quattro anni, ha assunto grande consapevolezza e grande affiatamento ben coordinato dall'allenatore". "Siamo tra le grandi e lo siamo con grande merito e con grande determinazione. Era quello che volevamo e abbiamo raggiunto l'obiettivo. È stata la partita più bella della mia carriera? Da un punto di vista delle emozioni sicuramente sì, anche dell'adrenalina. È stato uno spot per tutto il calcio mondiale", ha concluso Marotta.

