Dove vedere Psg-Arsenal

I numeri di Paris e Arsenal

La vittoria per 1-0 del PSG nella gara d'andata è stata la prima vittoria in assoluto contro l'Arsenal in sei sfide (tre pareggi e due vittorie dei Gunners). Entrambe le partite casalinghe contro i londinesi si sono concluse con un punteggio di 1-1 (marzo 1994, settembre 2016). Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime 13 trasferte contro squadre francesi in tutte le competizioni (otto vittorie e cinque pareggi), l'Arsenal ha perso le ultime due trasferte in Francia contro il Rennes nel 2019 e il Lens nel 2023. Solo due squadre hanno raggiunto la finale di Champions League dopo aver perso l'andata della semifinale in casa: l'Ajax ha superato il Panathinaikos nel 1995/96 e il Tottenham ha fatto lo stesso contro l'Ajax nel 2018/19.

Sia il PSG che l'Arsenal puntano a raggiungere la loro seconda finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: i francesi ci sono riusciti nel 2019/20, i Gunners nel 2005/06. Quando ha vinto l'andata di una competizione europea in trasferta, il PSG è stato eliminato solo una volta (contro il Manchester United nel 2018/19), mentre i Gunners non si sono mai qualificati dopo aver perso l'andata in casa. Il PSG ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Champions League, segnando 14 gol in queste tre vittorie. Tuttavia, ha perso due volte al Parco dei Principi in questa edizione (contro Liverpool e Atlético de Madrid), e solo nella stagione 2020/21 ha collezionato almeno tre ko in casa. L'Arsenal ha vinto tutte le ultime quattro partite in trasferta di Champions League: i Gunners non hanno mai ottenuto cinque vittorie consecutive in trasferta considerando le grandi competizioni europee. Il gol decisivo di Ousmane Dembélé nella gara d'andata è stato il suo ottavo gol in questa Champions League: solo Zlatan Ibrahimovic ne ha segnati di più in una singola stagione con la maglia del PSG (10 nel 2013/14).