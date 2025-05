Undici sfide contro l'Inter, tutte in campionato. Ma nel periodo rossonero di Donnarumma, sono stati giocati anche due derby di Coppa Italia, in cui Gigio non era in campo: uno nei quarti di finale dell'edizione 2017/18 (gara secca: vittoria del Milan per 1-0, gol di Cutrone ai supplementari) e uno nei quarti di finale dell'edizione 2020/21 (sempre gara secca: 2-1 per l'Inter). In realtà, nel primo caso Donnarumma era tra i pali... ma si trattava di suo fratello Antonio. Che può vantare così un invidiabile (per il fratello, ma non solo) primato: un derby contro l'Inter e una vittoria, con 120' di porta mantenuta inviolata