Il centrocampista del Psg si prepara ad affrontare la finalissima di Champions League contro l'Inter, in programma tra dieci giorni. Intanto racconta della chiava tattica per mettere in difficoltà gli avversari, del suo rapporto con quel "matto di calcio" di Luis Enrique e di quanto porti ancora Napoli e il Napoli nel cuore. L'intervista, in esclusiva, ai microfoni di Sky Sport