Arrivato a Parigi a gennaio, è stato uno dei protagonisti della seconda metà di stagione del Psg, che si prepara alla sfida con l'Inter. L'affetto per Napoli ovviamente c'è ancora, tanto da seguire le partite con Fabian Ruiz e Donnarumma, e da fare il tifo per la vittoria dello scudetto. Ma l'affetto più grande rimane quello verso la Georgia e verso le sue origini. L'intervista, in esclusiva, ai microfoni di Sky Sport