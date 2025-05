Inter-Psg, Dembélé: "Thuram? In finale di Champions non saremo amici"

Dembélé: "Inter squadra difficile da affrontare"

In caso di vittoria contro l'Inter, il Psg non solo alzerebbe per la prima volta la Champions League, ma vincerebbe anche il primo quadruplete della sua storia: ha già conquistato la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese. "Giocare una finale di Champions League è fantastico - ha dichiarato Dembélé -. C'è tanta concentrazione e tanto orgoglio. E speriamo di vincere questa partita, ma non sarà facile contro l'Inter. È una squadra davvero difficile da affrontare. In finale può succedere di tutto".