Inter-Psg, iniziata vendita biglietti per San Siro

Si avvicina la finale della UEFA Champions League 2024/25 e cresce sempre più l'attesa dei tifosi dell'Inter per sabato 31 maggio quando i nerazzurri scenderanno in campo per l’ultimo atto della massima competizione europea sfidando il PSG alla Munich Football Arena di Monaco. Per chi non potrà seguire la squadra in Germania ci sarà l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. L'Inter comunica che sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante dalle 19, orario di apertura dei cancelli del Meazza. I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio a partire dalle 12 al prezzo di 10 euro su Vivaticket.com. e saranno dedicati agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all'acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail. Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.