La situazione infortunati non preoccupa Luis Enrique, che ha praticamente tutti a disposizione. A parte Kimpembe, rientrato in gruppo a gennaio dopo quasi due anni di calvario per la rottura del tendine d'Achille (e dunque assenza a cui il Psg ha fatto l'abitudine), ci saranno tutti, anche Kvaratskhelia che ha preoccupato i tifosi saltando la finale di Coppa di Francia, vinta (3-0) sabato scorso contro il Reims. Il georgiano ha accusato una forte emicrania a pochi minuti dal match ed è stato tenuto a riposo, ma lo stesso Luis Enrique ha poi rassicurato tutti: "Kvaratskhelia non ha potuto giocare perché non si sentiva bene dopo il riscaldamento, ma non è niente di grave. Abbiamo deciso che aveva bisogno di riposare e di non rischiare: ora sta bene, non c'è problema". Oggi infatti tornerà ad allenarsi regolarmente e ci sarà contro l'Inter.

Ecco dunque la probabile formazione che schiererà il Psg in finale: