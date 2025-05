In un'intervista rilasciata ai giornalisti inglesi di Sky Sports, lo Special One ha parlato della finale che attende l'Inter sabato contro il Psg, rivelando una curiosità: "Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo: il Triplete è mio. Ma ora che hanno perso campionato e Coppa Italia mi piacerebbe vederli vincere la Champions League. Anche il lavoro di Luis Enrique è però stato eccezionale, sarei felice anche se vincesse lui"

L'amore per la squadra che ha saputo guidare alla conquista del Triplete 2010 non si discute. Ma sotto sotto, José Mourinho, ha un po' tifato perché l'Inter di Simone Inzaghi mancasse il tris anche quest'anno, vincendo -come è riuscito al portoghese- campionato, Coppa Italia e Champions. In modo che l'impresa compiuta 15 anni fa restasse solo sua. E ora che i primi due obbiettivi sono sfumati e resta solo (si fa per dire) la finale di Champions con il Psg, è stato lo stesso ex allenatore nerazzurro, ora al Fenerbahce, a rivelare il suo pensiero, con il sorriso sulla bocca, in un'intervista ai giornalisti inglesi di Sky Sports: "Sarò un po' cattivo, ma molto onesto -ha detto Mou- Temevo davvero che potessero vincere il Triplete e non volevo che lo vincessero. Il Triplete è mio. Ma adesso che hanno perso sia il campionato sia la Coppa Italia devo dire che mi piacerebbe vederli vincere la Champions League".