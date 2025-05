Psg e Inter nella giornata di venerdì raggiungeranno Monaco di Baviera, dove sabato si contenderanno la vittoria della Champions League. Il programma delle due squadre e la programmazione di Sky Sport nella giornata della vigilia e in quella della finale. Le squadre di Luis Enrique e Inzaghi si sfideranno sabato 31 maggio in diretta alle 21 su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e in streaming su NOW. Nel video tutte le news con l'inviata Roberta Noé