Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza alla vigilia della finale contro il Psg: "La Champions è un obiettivo molto importante per un calciatore, giocheremo giocare una partita perfetta. Pallone d'Oro? I premi individuali passano in secondo piano. Siamo tranquilli per Inzaghi, è con noi, è ancora qui, lavora ogni giorno per migliorare la squadra". Su Sky: "Lavoro straordinario, meritiamo di essere qui e dobbiamo goderci ogni secondo"

Alla vigilia della finale di Champions League tra Psg e Inter (in diretta sabato alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), Lautaro Martinez è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione. "Ho vinto titoli importanti, tra cui un Mondiale, due Copa America e tanti titoli con l'Inter. Non penso a quello che mi manca, ma la Champions League è un obiettivo molto importante per un calciatore. Cercheremo di giocare una partita perfetta per portare un Italia un trofeo che manca da tempo. Dobbiamo essere concentrati, riposati e pronti a quello che farà il Psg". L'argentino parla anche della possibilità di vincere il Pallone d'Oro: "I premi individuali passano in secondo piano. Non perché non li voglia vincere, ma perché l'obiettivo principale è riportare l'Inter a vincere qualcosa che manca da 15 anni". Sulla sua stagione: "Ho fatto tanti gol e giocato partite importanti, cerco di crescere ogni giorno ed è la cosa che mi ha portato a questo livello. Sono felice di questo percorso, della possibilità di giocare questa finale. Lo meritiamo per il sacrificio che abbiamo fatto". In chiusura su Kvaratskhelia e Inzaghi: "Kvara lo conosciamo bene, è un giocatore di qualità. Dobbiamo essere attenti non solo a lui ma anche ad altri calciatori. Inzaghi? Noi siamo tranquilli, lui è con noi, è ancora qua, lavora ogni giorno per migliorare il gruppo e la squadra. Abbiamo preparata questa settimana come le altre".