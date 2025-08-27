Champions, il sorteggio giovedì alle 17.45 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sorteggi Champions, dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming

Champions League

Giovedì 28 agosto appuntamento con il sorteggio - che coinvolge anche Inter, Atalanta, Juventus e Napoli - della fase campionato di Champions League. Seguilo dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e con un liveblog su SkySport.it

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo il debutto della scorsa stagione, la UEFA Champions League è pronta a tornare in campo più avvincente che mai. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti: Napoli – al rientro in competizione dopo un anno di assenza - InterAtalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione giovedì 28 agosto - alle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e con un liveblog su SkySport.it - con il sorteggio della League Phase del torneo. Studio speciale condotto da Mario Giunta, affiancato in studio da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.

Il format della Champions League

  • Come l'anno scorso prevede che le 36 squadre siano inserite in un unico girone
  • Le squadre partecipanti sono divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia
  • Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions che sarà inserita direttamente nella prima fascia

Le date

  • 1^ giornata: 16–18 settembre 2025
  • 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
  • 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
  • 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
  • 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
  • 7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
  • 8^ giornata: 28 gennaio 2026
  • Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
  • FINALE: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)

Le fasce per il sorteggio

Prima fascia

  • Paris Saint-Germain
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Monaco
  • Liverpool
  • Inter 
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcellona

Seconda fascia

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atletico Madrid
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Francoforte
  • Bodo Glimt

Terza fascia

  • PSV Eindhoven
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting CP
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Marsiglia

Quarta fascia

  • Galatasaray
  • Union Saint-Gilloise
  • Athletic Bilbao
  • Newcastle
  • Kairat Almaty
  • Pafos

Le squadre in bilico tra due fasce

  • Tottenham (seconda o terza fascia)
  • Monaco (terza o quarta fascia)

Squadre che si giocano la qualificazione nel playoff

  • Benfica-Fenerbahce (andata 0-0)
  • Copenaghen-Basilea (andata 1-1)
  • Club Bruges-Rangers (andata 3-1)
  • Qarabag-Ferencvaros (andata 3-1)

Champions League: Altre Notizie

Champions, il sorteggio giovedì alle 17.45 su Sky

Champions League

Giovedì 28 agosto appuntamento con il sorteggio - che coinvolge anche Inter, Atalanta, Juventus e...

Psg, maxi-multa dall'Uefa dopo la finale di Monaco

CHAMPIONS

Dalla Uefa arrivano sanzioni per complessivi 148mila euro al Psg in seguito ai festeggiamenti...

ADL: "Champions in due anni? Dipende da…"

napoli

Il numero uno del Napoli al Festival di Giffoni ha parlato della chance di vittoria del massimo...

Mbappé: "Destino che il Psg vincesse senza di me"

Champions League

Il francese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto...

Lautaro chiede scusa ai tifosi e cita Facchetti

inter

A una settimana dalla finale persa contro il Psg, il capitano nerazzurro chiede scusa a tutti i...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE