Champions, il sorteggio giovedì alle 17.45 su Sky

Dopo il debutto della scorsa stagione, la UEFA Champions League è pronta a tornare in campo più avvincente che mai. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti: Napoli – al rientro in competizione dopo un anno di assenza - Inter, Atalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione giovedì 28 agosto - alle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e con un liveblog su SkySport.it - con il sorteggio della League Phase del torneo. Studio speciale condotto da Mario Giunta, affiancato in studio da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.