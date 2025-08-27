Champions, il sorteggio giovedì alle 17.45 su Sky

Giovedì 28 agosto appuntamento con il sorteggio - che coinvolge anche Inter, Atalanta, Juventus e Napoli - della fase campionato di Champions League. Seguilo dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e con un liveblog su SkySport.it
Dopo il debutto della scorsa stagione, la UEFA Champions League è pronta a tornare in campo più avvincente che mai. Saranno quattro le squadre italiane partecipanti: Napoli – al rientro in competizione dopo un anno di assenza - Inter, Atalanta e Juventus. Primo appuntamento della stagione giovedì 28 agosto - alle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e con un liveblog su SkySport.it - con il sorteggio della League Phase del torneo. Studio speciale condotto da Mario Giunta, affiancato in studio da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le voci a caldo delle delegazioni delle squadre.
Il format della Champions League
- Come l'anno scorso prevede che le 36 squadre siano inserite in un unico girone
- Le squadre partecipanti sono divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia
- Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions che sarà inserita direttamente nella prima fascia
Le date
- 1^ giornata: 16–18 settembre 2025
- 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
- 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
- 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
- 8^ giornata: 28 gennaio 2026
- Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- FINALE: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)
Le fasce per il sorteggio
Prima fascia
- Paris Saint-Germain
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcellona
Seconda fascia
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atletico Madrid
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Francoforte
- Bodo Glimt
Terza fascia
- PSV Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Marsiglia
Quarta fascia
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Kairat Almaty
- Pafos
Le squadre in bilico tra due fasce
- Tottenham (seconda o terza fascia)
- Monaco (terza o quarta fascia)
Squadre che si giocano la qualificazione nel playoff
- Benfica-Fenerbahce (andata 0-0)
- Copenaghen-Basilea (andata 1-1)
- Club Bruges-Rangers (andata 3-1)
- Qarabag-Ferencvaros (andata 3-1)