Lo ha comunicato ufficialmente la Uefa: a partire dalla finale del prossimo 30 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest, la finalissima della Champions si giocherà alle ore 18 e non più alle 21. Una decisione presa per migliorare l'esperienza del giorno della partita e portare benefici a tifosi, squadre e città ospitanti. Lo ha spiegato il presidente Aleksander Ceferin: "Con questo cambiamento mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. Mentre un calcio d'inizio alle ore 21 è ideale per le partite infrasettimanali, anticipando l'orario per la finale di sabato significa offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari riflettendo sulla partita della stagione"