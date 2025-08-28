Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane in diretta streaming
A Montecarlo si svela la fase campionato della Champions League 2025-2026. Presenti le italiane Inter (1^ fascia), Atalanta e Juventus (2^) e Napoli (3^) che conosceranno le proprie avversarie nelle partite da settembre a gennaio. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW
Champions, le avversarie delle italiane
- INTER
- ATALANTA
- JUVENTUS
- NAPOLI
La cerimonia è iniziata
E non poteva che prendere il via con l'inno della Champions League
A breve il sorteggio di Champions
Tutto è pronto al Grimaldi Forum di Montecarlo
Le trasferte più lunghe di questa Champions
Qualche squadra italiana dovrà affrontarle? Protagoniste alcuni club alla loro prima storica partecipazione:
- Bodo (Bodo/Glimt, Norvegia): 2.500 km
- Pafos (Cipro): 2.200 km
- Baku (Qarabag, Azerbaigian) 3.200 km
- Almaty (Kairat, Kazakistan): 5.200 km
Ecco Kaká al sorteggio
Pallone d'Oro nel 2007 e oggi Champions League ambassador, l'ex campione brasiliano parteciperà al sorteggio dell'edizione 2025-2026
Il sorteggio in diretta su Sky e in streaming su skysport.it e NOW
Ora su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW. In studio Mario Giunta affiancato da Paolo Condò e Alessandro Costacurta, per vivere in diretta gli accoppiamenti e ascoltare le reazioni delle delegazioni delle squadre
La novità: teste di serie e ritorno in casa
Tutto in linea col format della scorsa edizione, o quasi:
- Le squadre teste di serie (ovvero quelle classificate dalla 1^ alla 4^ posizione nella fase campionato) giocano il ritorno in casa nei quarti di finale.
- Le prime due piazzate nella prima fase (1^ e 2^ classificata) disputano in casa anche la semifinale di ritorno.
Si tratta di una modifica rispetto a quanto accaduto un anno fa: ad esempio l'Inter (4^) arrivò dietro al Barcellona (2^) nella fase campionato, ma furono i nerazzurri a giocare la semifinale di ritorno a San Siro. Ora non sarà più così
E se una testa di serie viene eliminata...
In qualsiasi turno, la squadra che la elimina assume il suo ranking nel tabellone. Un vantaggio importantissimo, perché la posizione più alta come testa di serie non viene ricalcolata dopo ogni turno, ma viene eventualmente garantita alla squadra che estromette una 'big' dalla competizione
La finale si giocherà alle 18 (e non alle 21)
Lo ha comunicato ufficialmente la Uefa: a partire dalla finale del prossimo 30 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest, la finalissima della Champions si giocherà alle ore 18 e non più alle 21. Una decisione presa per migliorare l'esperienza del giorno della partita e portare benefici a tifosi, squadre e città ospitanti. Lo ha spiegato il presidente Aleksander Ceferin: "Con questo cambiamento mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. Mentre un calcio d'inizio alle ore 21 è ideale per le partite infrasettimanali, anticipando l'orario per la finale di sabato significa offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari riflettendo sulla partita della stagione"
Come funziona il sorteggio
La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato. Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla 1^ fascia coi campioni in carica del Psg e poi con l'estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti
Le regole del sorteggio
- Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
Il calendario sarà comunicato sabato 30 agosto
A breve le italiane conosceranno le proprie avversarie. Il calendario con le date e gli orari delle partite, invece, sarà disponibile entro la giornata di sabato
La 1^ fascia
- Psg
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcellona
La 2^ fascia
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atletico Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Francoforte
- Bruges
La 3^ fascia
- Tottenham
- Psv Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Marsiglia
La 4^ fascia
- Copenaghen
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
L'Inghilterra ha 6 squadre
Una prima volta assoluta nella storia della competizione: presenti dal campionato Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle, quest'ultima ammessa grazie al 1° posto dell'Inghilterra nel ranking Uefa per Nazioni (un posto extra garantito alle prime due classificate). E c'è anche il Tottenham, che nella finale tutta inglese di Europa League ha battuto il Manchester United
Una prima volta per quattro
È invece una storica e inedita partecipazione quella ottenuta da Bodo/Glimt (Norvegia), Pafos (Cipro) e Kairat Almaty (Kazakistan), tutte qualificate attraverso i playoff. Era invece già destinato alla fase campionato l'Union Saint-Gilloise (Belgio), altra debuttante nella prima fase della Champions
Le italiane e le possibili avversarie
- 1^ fascia: Inter
- 2^ fascia: Atalanta, Juventus
- 3^ fascia: Napoli
- 4^ fascia: /
Le date della fase campionato
- 1^ giornata: 16–18 settembre 2025
- 2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
- 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
- 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
- 8^ giornata: 28 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
- Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)
Le date dei sorteggi
- Fase campionato: 28 agosto 2025
- Playoff: 30 gennaio 2026
- Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
L'attesa è finita: la Champions League 2025-2026 si svela a Montecarlo. Appuntamento dalle 18 per il sorteggio della fase campionato che, tra settembre e gennaio 2026, vedrà in campo le italiane Inter, Atalanta, Juventus e Napoli