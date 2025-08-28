Riparte la Champions: format e teste di serie

Introduzione

Appuntamento oggi a Montecarlo per il sorteggio della fase campionato della nuova Champions League (diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW). La procedura è la stessa introdotta nella scorsa edizione, la prima con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre direttamente agli ottavi di finale, quelle ai playoff e quelle eliminate. Ci sono però alcune novità come quella relativa alle teste di serie stabilite nella prima fase con le prime quattro classificate, che giocheranno in casa il ritorno nei quarti di finale (e le prime due piazzate anche in semifinale). Ma se fossero eliminate cosa succede? E cambia anche l'orario della finalissima... Ecco tutti i criteri



