Riparte la Champions: format e teste di serie

Introduzione
Appuntamento oggi a Montecarlo per il sorteggio della fase campionato della nuova Champions League (diretta dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e su NOW). La procedura è la stessa introdotta nella scorsa edizione, la prima con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre direttamente agli ottavi di finale, quelle ai playoff e quelle eliminate. Ci sono però alcune novità come quella relativa alle teste di serie stabilite nella prima fase con le prime quattro classificate, che giocheranno in casa il ritorno nei quarti di finale (e le prime due piazzate anche in semifinale). Ma se fossero eliminate cosa succede? E cambia anche l'orario della finalissima... Ecco tutti i criteri
Quello che devi sapere
Come funziona il sorteggio della fase a girone unico
La nuova formula che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa edizione, la prima con il formato rinnovato. Le 36 partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla 1^ fascia coi campioni in carica del Psg e poi con l'estrazione manuale delle palline, squadre che tramite il software automatizzato saranno accoppiate alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti
Le regole del sorteggio
- Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro avversarie di ogni fascia, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
Le 36 squadre e tutte le fasce
Quattro le italiane in corsa nella Champions 2025/26: Inter (1^ fascia), Atalanta e Juventus (2^) oltre al Napoli (3^). Ecco il quadro completo:
1^ FASCIA
- Psg
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Monaco
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcellona
2^ FASCIA
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atletico Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Francoforte
- Bruges
3^ FASCIA
- Tottenham
- Psv Eindhoven
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo/Glimt
- Marsiglia
4^ FASCIA
- Copenaghen
- Monaco
- Galatasaray
- Union Saint-Gilloise
- Qarabag
- Athletic Bilbao
- Newcastle
- Pafos
- Kairat Almaty
Il calendario
Date e orari delle partite saranno comunicate dopo il sorteggio (entro sabato 30 agosto), ma i giorni della settimana saranno in linea con quelli della scorsa edizione (martedì e mercoledì) con due eccezioni: la 1^ giornata si gioca anche di giovedì (16-18 settembre), invece l'ultimo turno (28 gennaio 2026) avrà 19 partite in contemporanea. Ecco tutte le date della fase campionato:
- 1^ giornata: 16-18 settembre 2025
- 2^ giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025
- 3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
- 4^ giornata: 4/5 novembre 2025
- 5^ giornata: 25/26 novembre 2025
- 6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
- 7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
- 8^ giornata: 28 gennaio 2026
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna 'retrocessione' in un'altra coppa)
Il meccanismo dei playoff
- I club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie.
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
Dai playoff agli ottavi
Allo stesso modo, anche le le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, la 3^ con la 4^, la 5^ con 6^ e la 7^ con l'8^. A loro volta queste quattro coppie sono abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso".
- 1^ e 2^ sono accoppiate con 15^/16^ o 17^/18^
- 3^ e 4^ sono accoppiate con 13^/14^ o 19^/20^
- 5^ e 6^ sono accoppiate con 11^/12^ o 21^/22^
- 7^ e 8^ sono accoppiate con 9^/10^ e 23^/24^
Come funziona la fase a eliminazione diretta
- Le 8 qualificate dai playoff si uniranno alle prime 8 della classifica per formare gli ottavi di finale.
- Il tabellone è tennistico, il sorteggio serve per destinare - ad esempio - se la 1^ classificata della fase campionato sarà inserita nella parte sinistra o destra del tabellone.
- Ecco perché tutte le partite della prima fase saranno potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi.
- E dall’inizio della fase a eliminazione diretta saranno possibili i derby
La novità: teste di serie e ritorno in casa
Tutto in linea col format della scorsa edizione, o quasi. Come annunciato dalla Uefa, le squadre teste di serie (ovvero quelle classificate dalla 1^ alla 4^ posizione nella fase campionato) giocano il ritorno in casa nei quarti di finale. E le prime due piazzate nella prima fase (1^ e 2^ classificata) disputano in casa anche la semifinale di ritorno. Si tratta di una modifica rispetto a quanto accaduto un anno fa: ad esempio l'Inter (4^) arrivò dietro al Barcellona (2^) nella fase campionato, ma furono i nerazzurri a giocare la semifinale di ritorno a San Siro. Ora non sarà più così
E se una testa di serie viene eliminata...
In qualsiasi turno, la squadra che la elimina assume il suo ranking nel tabellone. Un vantaggio importantissimo, perché la posizione più alta come testa di serie non viene ricalcolata dopo ogni turno, ma viene eventualmente garantita alla squadra che estromette una 'big' dalla competizione
Altra novità: la finale si gioca alle 18 (e non alle 21)
Lo ha comunicato ufficialmente la Uefa: a partire dalla finale del prossimo 30 maggio alla 'Puskas Arena' di Budapest, la finalissima della Champions si giocherà alle ore 18 e non più alle 21. Una decisione presa per migliorare l'esperienza del giorno della partita e portare benefici a tifosi, squadre e città ospitanti. Lo ha spiegato il presidente Aleksander Ceferin: "Con questo cambiamento mettiamo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. Mentre un calcio d'inizio alle ore 21 è ideale per le partite infrasettimanali, anticipando l'orario per la finale di sabato significa offrire ai tifosi l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari riflettendo sulla partita della stagione"
Le date della fase a eliminazione diretta
- Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 ("Puskas Arena" di Budapest)