Atalanta, date e orari delle gare in Champions

Champions League, calendario Atalanta: partite e avversarie del girone

Champions League

La squadra di Juric dovrà subito vedersela con i campioni in carica del Psg, che affronteranno in trasferta il 17 settembre. "Doppietta" casalinga nella 6^ e 7^ giornata con Chelsea e Athletic Club che arriveranno a Bergamo. L'ultimo atto della League Phase vedrà i nerazzurri scendere in campo in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise

C'è subito il Psg campione d'Europa sul cammino dell'Atalanta di Ivan Juric. I nerazzurri inaugureranno la loro League Phase di Champions League proprio contro la squadra di Luis Enrique, il 17 settembre a Parigi. In seguito due gare consecutive a Bergamo contro Club Brugge e Slavia Praga, prima delle due partite in trasferta contro Marsiglia ed Eintracht Francoforte. Altre due gare alla New Balance Arena con Chelsea e Athletic Club, prima di chiudere in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise

Le avversarie dell'Atalanta

  • Psg (in trasferta): mercoledì 17 settembre, ore 21
  • Club Brugge (in casa): martedì 30 settembre, ore 18.45
  • Slavia Praga (in casa): mercoledì 22 ottobre, ore 21
  • Marsiglia (in trasferta): mercoledì 5 novembre, ore 21
  • Eintracht Francoforte (in trasferta): mercoledì 26 novembre, ore 21
  • Chelsea (in casa): martedì 9 dicembre, ore 21
  • Athletic Club (in casa): mercoledì 21 gennaio, ore 21
  • Union Saint-Gilloise (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21

