Calendario Champions League, tutte le giornate e le partite del girone: date e orari

Introduzione

La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2025/26. La Juventus sarà la prima italiana a scendere in campo, il 16 settembre alle 21 contro il Borussia Dortmund. Il giorno dopo sarà il turno di Inter e Atalanta, rispettivamente in casa di Ajax e Psg. Giovedì, invece, il Napoli chiuderà la prima giornata in trasferta contro il Manchester City

1^ giornata

Martedì 16 settembre alle 18.45
  • Athletic Club-Arsenal
  • PSV-Union SG

Martedì 16 settembre alle 21

  • JUVENTUS-Borussia Dortmund
  • Real Madrid-Marsiglia
  • Benfica-Qarabag
  • Tottenham-Villarreal
     

Mercoledì 17 settembre alle 18.45

  • Olympiacos-Pafos
  • Slavia Praga-Bodo/ Glimt
Mercoledì 17 settembre alle 21
  • Ajax-INTER
  • Bayern Monaco-Chelsea
  • Liverpool-Atletico Madrid
  • Psg-ATALANTA
     

Giovedì 18 settembre alle 18.45

  • Club Brugge-Monaco
  • Copenhagen-Bayer Leverkusen

Giovedì 18 settembre alle 21

  • Eintracht Francoforte-Galatasaray
  • Manchester City-NAPOLI
  • Newcastle-Barcellona
  • Sporting CP-Kairat Almaty

2^ giornata

Martedì 30 settembre alle 18.45
  • ATALANTA-Club Brugge
  • Kairat Almaty-Real Madrid

Martedì 30 settembre alle 21

  • Atletico Madrid-Eintracht Francoforte
  • Chelsea-Benfica
  • INTER-Slavia Praga
  • Bodo/Glimt-Tottenham
  • Galatasaray-Liverpool
  • Marsiglia-Ajax
  • Pafos-Bayern Monaco
     

Mercoledì 1 ottobre alle 18.45

  • Qarabag-Copenaghen
  • Union SG-Newcastle

Mercoledì 1 ottobre alle 21

  • Arsenal-Olympiacos
  • Monaco-Manchester City
  • Bayer Leverkusen-PSV
  • Borussia Dortmund-Athletic Club
  • Barcellona-Psg
  • NAPOLI-Sporting CP
  • Villarreal-JUVENTUS

3^ giornata

Martedì 21 ottobre alle 18.45
  • Barcellona-Olympiacos
  • Kairat Almaty-Porto

Martedì 21 ottobre alle 21

  • Arsenal-Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen-Psg
  • Copenaghen-Borussia Dortmund
  • Newcastle-Benfica
  • Psv-NAPOLI
  • Union SG-INTER
  • Villarreal-Manchester City
     

Mercoledì 22 ottobre alle 18.45

  • Athletic Club-Qarabag
  • Galatasaray-Bodo/Glimt

Mercoledì 22 ottobre alle 21

  • Monaco-Tottenham
  • ATALANTA-Slavia Praga
  • Chelsea-Ajax
  • Eintracht Francoforte-Liverpool
  • Bayern Monaco-Club Brugge
  • Real Madrid-JUVENTUS
  • Sporting CP-Marsiglia

4^ giornata

Martedì 4 novembre alle 18.45

  • Slavia Praga-Arsenal
  • NAPOLI-Eintracht Francoforte

Martedì 4 novembre alle 21

  • Atletico Madrid-Union SG
  • Bodo/Glimt-Monaco
  • JUVENTUS-Sporting CP
  • Liverpool-Real Madrid
  • Olympiacos-Psv
  • Psg-Bayern Monaco
  • Tottenham-Copenaghen
     

Mercoledì 5 novembre alle 18.45

  • Pafos-Villarreal
  • Qarabag-Chelsea

Mercoledì 5 novembre alle 21

  • Ajax-Galatasaray
  • Club Brugge-Barcellona
  • INTER-Kairat Almaty
  • Manchester City-Borussia Dortmund
  • Newcastle-Athletic Club
  • Marsiglia-ATALANTA
  • Benfica-Bayer Leverkusen

5^ giornata

Martedì 25 novembre alle 18.45
  • Ajax-Benfica
  • Galatasaray-Union SG

Martedì 25 novembre alle 21

  • Borussia Dortmund-Villarreal
  • Chelsea-Barcellona
  • Bodo/Glimt-JUVENTUS
  • Manchester City-Bayer Leverkusen
  • Marsiglia-Newcastle
  • Slavia Praga-Athletic Club
  • NAPOLI-Qarabag
     

Mercoledì 26 novembre alle 18.45

  • Copenaghen-Kairat Almaty
  • Pafos-Monaco

Mercoledì 26 novembre alle 21

  • Arsenal-Bayern Monaco
  • Atletico Madrid-INTER
  • Eintracht Francoforte-ATALANTA
  • Liverpool-Psv
  • Olympiacos-Real Madrid
  • Psg-Tottenham
  • Sporting CP-Club Brugge

6^ giornata

Martedì 9 dicembre alle 16.30

  • Kairat Almaty-Olympiacos

Martedì 9 dicembre alle 18.45

  • Bayern Monaco-Sporting CP

Martedì 9 dicembre alle 21

  • Monaco-Galatasaray
  • ATALANTA-Chelsea
  • Barcellona-Eintracht Francoforte
  • INTER-Liverpool
  • Psv-Atletico Madrid
  • Union SG-Marsiglia
  • Tottenham-Slavia Praga
     

Mercoledì 10 dicembre alle 18.45

  • Qarabag-Ajax
  • Villarreal-Copenaghen

Mercoledì 10 dicembre alle 21

  • Athletic Club-Psg
  • Bayer Leverkusen-Newcastle
  • Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
  • Club Brugge-Arsenal
  • JUVENTUS-Pafos
  • Real Madrid-Manchester City
  • Benfica-NAPOLI

7^ giornata

Martedì 20 gennaio alle 16.30

  • Kairat Almaty-Club Brugge

Martedì 20 gennaio alle 18.45

  • Bodo/Glimt-Manchester City

Martedì 20 gennaio alle 21

  • Copenaghen-NAPOLI
  • INTER-Arsenal
  • Olympiacos-Bayer Leverkusen
  • Real Madrid-Monaco
  • Sporting CP-Psg
  • Tottenham-Borussia Dortmund
  • Villarreal-Ajax
     

Mercoledì 21 gennaio alle 18.45

  • Galatasaray-Atletico Madrid
  • Qarabag-Eintracht Francoforte

Mercoledì 21 gennaio alle 21

  • ATALANTA-Athletic Club
  • Chelsea-Pafos
  • Bayern Monaco-Union SG
  • JUVENTUS-Benfica
  • Newcastle-Psv
  • Marsiglia-Liverpool
  • Slavia Praga-Barcellona

8^ giornata

Mercoledì 28 gennaio alle 21
  • Ajax-Olympiacos
  • Arsenal-Kairat Almaty
  • Monaco-JUVENTUS
  • Athletic Club-Sporting CP
  • Atletico Madrid-Bodo/Glimt
  • Bayer Leverkusen-Villarreal
  • Borussia Dortmund-INTER
  • Club Brugge-Marsiglia
  • Eintracht Francoforte-Tottenham
  • Barcellona-Copenaghen
  • Liverpool-Qararbag
  • Manchester City-Galatarsaray
  • Pafos-Slavia Praga
  • Psg-Newcastle
  • Psv-Bayern Monaco
  • Union SG-ATALANTA
  • Benfica-Real Madrid
  • NAPOLI-Chelsea

La Champions League è su Sky Sport

  • Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League (oltre che di tutte le 342 partite a stagione di Europa e Conference League).

