Calendario Champions League, tutte le giornate e le partite del girone: date e orariChampions League
Introduzione
La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2025/26. La Juventus sarà la prima italiana a scendere in campo, il 16 settembre alle 21 contro il Borussia Dortmund. Il giorno dopo sarà il turno di Inter e Atalanta, rispettivamente in casa di Ajax e Psg. Giovedì, invece, il Napoli chiuderà la prima giornata in trasferta contro il Manchester City
Quello che devi sapere
1^ giornata
- Athletic Club-Arsenal
- PSV-Union SG
Martedì 16 settembre alle 21
- JUVENTUS-Borussia Dortmund
- Real Madrid-Marsiglia
- Benfica-Qarabag
- Tottenham-Villarreal
Mercoledì 17 settembre alle 18.45
- Olympiacos-Pafos
- Slavia Praga-Bodo/ Glimt
- Ajax-INTER
- Bayern Monaco-Chelsea
- Liverpool-Atletico Madrid
- Psg-ATALANTA
Giovedì 18 settembre alle 18.45
- Club Brugge-Monaco
- Copenhagen-Bayer Leverkusen
Giovedì 18 settembre alle 21
- Eintracht Francoforte-Galatasaray
- Manchester City-NAPOLI
- Newcastle-Barcellona
- Sporting CP-Kairat Almaty
2^ giornata
- ATALANTA-Club Brugge
- Kairat Almaty-Real Madrid
Martedì 30 settembre alle 21
- Atletico Madrid-Eintracht Francoforte
- Chelsea-Benfica
- INTER-Slavia Praga
- Bodo/Glimt-Tottenham
- Galatasaray-Liverpool
- Marsiglia-Ajax
- Pafos-Bayern Monaco
Mercoledì 1 ottobre alle 18.45
- Qarabag-Copenaghen
- Union SG-Newcastle
Mercoledì 1 ottobre alle 21
- Arsenal-Olympiacos
- Monaco-Manchester City
- Bayer Leverkusen-PSV
- Borussia Dortmund-Athletic Club
- Barcellona-Psg
- NAPOLI-Sporting CP
- Villarreal-JUVENTUS
3^ giornata
- Barcellona-Olympiacos
- Kairat Almaty-Porto
Martedì 21 ottobre alle 21
- Arsenal-Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen-Psg
- Copenaghen-Borussia Dortmund
- Newcastle-Benfica
- Psv-NAPOLI
- Union SG-INTER
- Villarreal-Manchester City
Mercoledì 22 ottobre alle 18.45
- Athletic Club-Qarabag
- Galatasaray-Bodo/Glimt
Mercoledì 22 ottobre alle 21
- Monaco-Tottenham
- ATALANTA-Slavia Praga
- Chelsea-Ajax
- Eintracht Francoforte-Liverpool
- Bayern Monaco-Club Brugge
- Real Madrid-JUVENTUS
- Sporting CP-Marsiglia
4^ giornata
Martedì 4 novembre alle 18.45
- Slavia Praga-Arsenal
- NAPOLI-Eintracht Francoforte
Martedì 4 novembre alle 21
- Atletico Madrid-Union SG
- Bodo/Glimt-Monaco
- JUVENTUS-Sporting CP
- Liverpool-Real Madrid
- Olympiacos-Psv
- Psg-Bayern Monaco
- Tottenham-Copenaghen
Mercoledì 5 novembre alle 18.45
- Pafos-Villarreal
- Qarabag-Chelsea
Mercoledì 5 novembre alle 21
- Ajax-Galatasaray
- Club Brugge-Barcellona
- INTER-Kairat Almaty
- Manchester City-Borussia Dortmund
- Newcastle-Athletic Club
- Marsiglia-ATALANTA
- Benfica-Bayer Leverkusen
5^ giornata
- Ajax-Benfica
- Galatasaray-Union SG
Martedì 25 novembre alle 21
- Borussia Dortmund-Villarreal
- Chelsea-Barcellona
- Bodo/Glimt-JUVENTUS
- Manchester City-Bayer Leverkusen
- Marsiglia-Newcastle
- Slavia Praga-Athletic Club
- NAPOLI-Qarabag
Mercoledì 26 novembre alle 18.45
- Copenaghen-Kairat Almaty
- Pafos-Monaco
Mercoledì 26 novembre alle 21
- Arsenal-Bayern Monaco
- Atletico Madrid-INTER
- Eintracht Francoforte-ATALANTA
- Liverpool-Psv
- Olympiacos-Real Madrid
- Psg-Tottenham
- Sporting CP-Club Brugge
6^ giornata
Martedì 9 dicembre alle 16.30
- Kairat Almaty-Olympiacos
Martedì 9 dicembre alle 18.45
- Bayern Monaco-Sporting CP
Martedì 9 dicembre alle 21
- Monaco-Galatasaray
- ATALANTA-Chelsea
- Barcellona-Eintracht Francoforte
- INTER-Liverpool
- Psv-Atletico Madrid
- Union SG-Marsiglia
- Tottenham-Slavia Praga
Mercoledì 10 dicembre alle 18.45
- Qarabag-Ajax
- Villarreal-Copenaghen
Mercoledì 10 dicembre alle 21
- Athletic Club-Psg
- Bayer Leverkusen-Newcastle
- Borussia Dortmund-Bodo/Glimt
- Club Brugge-Arsenal
- JUVENTUS-Pafos
- Real Madrid-Manchester City
- Benfica-NAPOLI
7^ giornata
Martedì 20 gennaio alle 16.30
- Kairat Almaty-Club Brugge
Martedì 20 gennaio alle 18.45
- Bodo/Glimt-Manchester City
Martedì 20 gennaio alle 21
- Copenaghen-NAPOLI
- INTER-Arsenal
- Olympiacos-Bayer Leverkusen
- Real Madrid-Monaco
- Sporting CP-Psg
- Tottenham-Borussia Dortmund
- Villarreal-Ajax
Mercoledì 21 gennaio alle 18.45
- Galatasaray-Atletico Madrid
- Qarabag-Eintracht Francoforte
Mercoledì 21 gennaio alle 21
- ATALANTA-Athletic Club
- Chelsea-Pafos
- Bayern Monaco-Union SG
- JUVENTUS-Benfica
- Newcastle-Psv
- Marsiglia-Liverpool
- Slavia Praga-Barcellona
8^ giornata
- Ajax-Olympiacos
- Arsenal-Kairat Almaty
- Monaco-JUVENTUS
- Athletic Club-Sporting CP
- Atletico Madrid-Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen-Villarreal
- Borussia Dortmund-INTER
- Club Brugge-Marsiglia
- Eintracht Francoforte-Tottenham
- Barcellona-Copenaghen
- Liverpool-Qararbag
- Manchester City-Galatarsaray
- Pafos-Slavia Praga
- Psg-Newcastle
- Psv-Bayern Monaco
- Union SG-ATALANTA
- Benfica-Real Madrid
- NAPOLI-Chelsea
La Champions League è su Sky Sport
- Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League (oltre che di tutte le 342 partite a stagione di Europa e Conference League).