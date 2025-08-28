Introduzione

La Uefa ha pubblicato il calendario della League Phase della Champions League 2025/26. La Juventus sarà la prima italiana a scendere in campo, il 16 settembre alle 21 contro il Borussia Dortmund. Il giorno dopo sarà il turno di Inter e Atalanta, rispettivamente in casa di Ajax e Psg. Giovedì, invece, il Napoli chiuderà la prima giornata in trasferta contro il Manchester City