Inter, date e orari di tutte le gare in Champions

Inserita in prima fascia nell'urna di Montecarlo, il sorteggio dell'Inter non è stato così agevole. I nerazzurri inizieranno il loro cammino in trasferta contro l'Ajax, poi ci sarà l'impegno a San Siro contro lo Slavia Praga. Successivamente la trasferta in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise e la gara casalinga contro gli esordienti del Kairat Almaty. Da fine novembre le cose si fanno più complicate: l'Inter affronterà Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund nelle ultime quattro gare della League Phase, le due inglesi in casa.