Inter, date e orari di tutte le gare in Champions

Il cammino della squadra di Chivu inizierà ad Amsterdam il 17 settembre, quando alle 21 scenderà in campo contro l'Ajax. Ultime quattro gare della League Phase sulla carta complicate per i nerazzurri, che affronteranno Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund (le due inglesi in casa)
Inserita in prima fascia nell'urna di Montecarlo, il sorteggio dell'Inter non è stato così agevole. I nerazzurri inizieranno il loro cammino in trasferta contro l'Ajax, poi ci sarà l'impegno a San Siro contro lo Slavia Praga. Successivamente la trasferta in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise e la gara casalinga contro gli esordienti del Kairat Almaty. Da fine novembre le cose si fanno più complicate: l'Inter affronterà Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund nelle ultime quattro gare della League Phase, le due inglesi in casa.
Le avversarie dell'Inter
- Ajax (in trasferta): mercoledì 17 settembre, ore 21
- Slavia Praga (in casa): martedì 30 settembre, ore 21
- Union Saint-Gilloise (in trasferta): martedì 21 ottobre, ore 21
- Kairat Almaty (in casa): mercoledì 5 novembre, ore 21
- Atletico Madrid (in trasferta): mercoledì 26 novembre, ore 21
- Liverpool (in casa): martedì 9 dicembre, ore 21
- Arsenal (in casa): martedì 20 gennaio, ore 21
- Borussia Dortmund (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21