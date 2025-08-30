Inter, date e orari di tutte le gare in Champions

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Champions League, calendario Inter: partite e avversarie del girone

Champions League

Il cammino della squadra di Chivu inizierà ad Amsterdam il 17 settembre, quando alle 21 scenderà in campo contro l'Ajax. Ultime quattro gare della League Phase sulla carta complicate per i nerazzurri, che affronteranno Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund (le due inglesi in casa)

IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Inserita in prima fascia nell'urna di Montecarlo, il sorteggio dell'Inter non è stato così agevole. I nerazzurri inizieranno il loro cammino in trasferta contro l'Ajax, poi ci sarà l'impegno a San Siro contro lo Slavia Praga. Successivamente la trasferta in Belgio per affrontare l'Union Saint-Gilloise e la gara casalinga contro gli esordienti del Kairat Almaty. Da fine novembre le cose si fanno più complicate: l'Inter affronterà Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund nelle ultime quattro gare della League Phase, le due inglesi in casa. 

Le avversarie dell'Inter

  • Ajax (in trasferta): mercoledì 17 settembre, ore 21
  • Slavia Praga (in casa): martedì 30 settembre, ore 21
  • Union Saint-Gilloise (in trasferta): martedì 21 ottobre, ore 21
  • Kairat Almaty (in casa): mercoledì 5 novembre, ore 21
  • Atletico Madrid (in trasferta): mercoledì 26 novembre, ore 21
  • Liverpool (in casa): martedì 9 dicembre, ore 21
  • Arsenal (in casa): martedì 20 gennaio, ore 21
  • Borussia Dortmund (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21

Champions League: Altre Notizie

Atalanta, date e orari delle gare in Champions

Champions League

La squadra di Juric dovrà subito vedersela con i campioni in carica del Psg, che affronteranno in...

Napoli, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

C'è subito il Manchester City per il Napoli di Antonio Conte, che giovedì 18 settembre farà...

Juve, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

La partita allo Stadium contro il Borussia Dortmund del 16 settembre aprirà il cammino della...

Inter, date e orari di tutte le gare in Champions

Champions League

Il cammino della squadra di Chivu inizierà ad Amsterdam il 17 settembre, quando alle 21 scenderà...

Sorteggi Champions: le avversarie delle italiane

CHAMPIONS

A Montecarlo si è svelata la fase campionato della Champions League 2025-2026. L'Inter pesca...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE