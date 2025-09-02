Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta in Champions League 2025-2026: la lista Uefa

champions

Ivan Juric ha inserito anche Ademola Lookman nella lista consegnata all'Uefa per i giocatori che prenderanno parte alla League Phase di Champions League. Tra i quattro cresciuti nel vivaio anche Bernasconi ormai in pianta stabile in prima squadra e proveniente dall'Under 23. Unico escluso è Bakker alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato

IL CALENDARIO DELL'ATALANTA

C'è anche Ademola Lookman nella lista per la Champions diramata dall'Atalanta. Dopo le controversie di mercato, il giocatore al momento è impegnato con la sua nazionale e solo quando farà ritorno in Italia la sua posizione verrà chiarita del tutto dal momento che finora non si è mai allenato con il gruppo e ha svolto sedute individuali. Il mercato in Turchia è ancora aperto e qualche sirena dal Galatasaray potrebbe ancora arrivare, tuttavia, l'Atalanta lo ha incluso tra i 25 che potranno prendere parte alla League Phase. Slot pieni per i bergamaschi compresi i 4 giocatori cresciuti nel vivaio: i portieri Rossi e Sportiello, Scalvini e l'esterno sinistro Bernasconi che dall'U23 è ormai in pianta stabile in prima squadra avendo convinto Juric in questi mesi di ritiro estivo. L'unico escluso rimane Mitchel Bakker alle prese con il recupero dalla rottura del crociato.

Le avversarie e il calendario dell'Atalanta

  • Psg (in trasferta): mercoledì 17 settembre, ore 21
  • Club Brugge (in casa): martedì 30 settembre, ore 18.45
  • Slavia Praga (in casa): mercoledì 22 ottobre, ore 21
  • Marsiglia (in trasferta): mercoledì 5 novembre, ore 21
  • Eintracht Francoforte (in trasferta): mercoledì 26 novembre, ore 21
  • Chelsea (in casa): martedì 9 dicembre, ore 21
  • Athletic Club (in casa): mercoledì 21 gennaio, ore 21
  • Union Saint-Gilloise (in trasferta): mercoledì 28 gennaio, ore 21

La lista dell'Atalanta per la Champions League

Ecco tutti i giocatori inseriti nella lista Champions dell'Atalanta: Carnesecchi, Rossi, Sportiello, Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca.

