C'è anche Ademola Lookman nella lista per la Champions diramata dall'Atalanta. Dopo le controversie di mercato, il giocatore al momento è impegnato con la sua nazionale e solo quando farà ritorno in Italia la sua posizione verrà chiarita del tutto dal momento che finora non si è mai allenato con il gruppo e ha svolto sedute individuali. Il mercato in Turchia è ancora aperto e qualche sirena dal Galatasaray potrebbe ancora arrivare, tuttavia, l'Atalanta lo ha incluso tra i 25 che potranno prendere parte alla League Phase. Slot pieni per i bergamaschi compresi i 4 giocatori cresciuti nel vivaio: i portieri Rossi e Sportiello, Scalvini e l'esterno sinistro Bernasconi che dall'U23 è ormai in pianta stabile in prima squadra avendo convinto Juric in questi mesi di ritiro estivo. L'unico escluso rimane Mitchel Bakker alle prese con il recupero dalla rottura del crociato.