Manca inevitabilmente Romelu Lukaku dalla lista Champions del Napoli. Antonio Conte deve fare a meno del suo centravanti infortunato e costretto a un lungo stop. Il Napoli si consola con la presenza dell'ultimo arrivato Rasmus Hojlund chiamato a sostituire, insieme a Lucca, l'attaccante belga. Presente anche l'altro acquisto, Elmas, per lui si tratta di un ritorno al Napoli, dopo la parentesi tra Lipsia e Torino nella scorsa stagione. Nella prima fase della Champions non ci sarà spazio nemmeno per Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci.