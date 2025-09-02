Napoli in Champions League 2025-2026: la lista Uefachampions
Scontata l'assenza di Romelu Lukaku alle prese con l'infortunio muscolare che lo terrà a lungo lontano dai campi, nella lista Champions diramata dal Napoli c'è il neo acquisto Rasmus Hojlund. Esclusi dalla prima fase anche Mazzocchi e Marianucci
Manca inevitabilmente Romelu Lukaku dalla lista Champions del Napoli. Antonio Conte deve fare a meno del suo centravanti infortunato e costretto a un lungo stop. Il Napoli si consola con la presenza dell'ultimo arrivato Rasmus Hojlund chiamato a sostituire, insieme a Lucca, l'attaccante belga. Presente anche l'altro acquisto, Elmas, per lui si tratta di un ritorno al Napoli, dopo la parentesi tra Lipsia e Torino nella scorsa stagione. Nella prima fase della Champions non ci sarà spazio nemmeno per Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci.
Le avversarie e il calendario del Napoli
- Manchester City (in trasferta): giovedì 18 settembre, ore 21
- Sporting CP (in casa): mercoledì 1 ottobre, ore 21
- PSV (in trasferta): martedì 21 ottobre, ore 21
- Eintracht Francoforte (in casa): martedì 4 novembre, ore 18.45
- Qarabag (in casa): martedì 25 novembre, ore 21
- Benfica (in trasferta): mercoledì 10 dicembre, ore 21
- Copenaghen (in trasferta): martedì 20 gennaio, ore 21
- Chelsea (in casa): mercoledì 28 gennaio, ore 21
La lista del Napoli per la Champions League
Ecco la lista completa dei giocatori scelti da Antonio Conte: 69 Ambrosino, 31 Beukema, 4 Buongiorno, 14 Contini, 11 De Bruyne; 22 Di Lorenzo, 20 Elmas, 6 Gilmour, 3 Gutierrez, 19 Hojlund, 70 Lang, 68 Lobotka, 27 Lucca, 8 McTominay, 1 Meret, 32 Milinkovic-Savic, 7 Neres, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 21 Politano,
13 Rrahmani, 37 Spinazzola, 26 Vergara, 99 Anguissa