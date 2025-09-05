A Napoli la coppa ufficiale della Champions League

Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale della Champions League sarà nei negozi Sky di Napoli, Torre Annunziata e Giugliano in Campania. Per tutti i tifosi una grande occasione per vedere la coppa dal vivo e scattarsi un selfie!

Il calcio non è solo uno sport: è passione, sogni e ricordi che restano impressi per sempre. E, a settembre, Napoli avrà un appuntamento speciale con la leggenda: la coppa ufficiale della Champions League farà tappa in città, pronta a farsi ammirare da vicino da tutti i tifosi. Tre appuntamenti, in tre location.

Giovedì 11 settembre : Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28

: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28 Venerdì 12 e sabato 13 settembre : Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56

: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56 Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito

Inoltre, il 12 settembre l’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di Fabio Caressa, che incontrerà, dalle 17, tutti i partecipanti