A Napoli la coppa ufficiale della Champions League

La coppa ufficiale della Champions League nei negozi Sky di Napoli. Scopri il calendario

Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale della Champions League sarà nei negozi Sky di Napoli, Torre Annunziata e Giugliano in Campania. Per tutti i tifosi una grande occasione per vedere la coppa dal vivo e scattarsi un selfie!

CHAMPIONS, IL CALENDARIO DEL NAPOLI

Il calcio non è solo uno sport: è passione, sogni e ricordi che restano impressi per sempre. E, a settembre, Napoli avrà un appuntamento speciale con la leggenda: la coppa ufficiale della Champions League farà tappa in città, pronta a farsi ammirare da vicino da tutti i tifosi. Tre appuntamenti, in tre location.

  • Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28
  • Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56
  • Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito

Inoltre, il 12 settembre l’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di Fabio Caressa, che incontrerà, dalle 17, tutti i partecipanti

Un selfie da campioni

Un’occasione per scattare una foto, un sorriso, un ricordo da portare con sé. Con Sky Sport le notti magiche non finiscono mai: la Champions League con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva e tutta l'Europa League e la Conference League in esclusiva, grazie anche a Diretta Gol. Vieni a vivere da vicino la magia della Champions League. Tutti i dettagli su https://trova.sky.it/c/coppe-uefa

Champions League: Altre Notizie

Liverpool, lista Champions: c'è Leoni, out Chiesa

Champions League

Il Liverpool ha diramato la lista Uefa per la prossima Champions League. Tra i convocati di Arne...

Out Lukaku, dentro Hojlund: la lista del Napoli

champions

Scontata l'assenza di Romelu Lukaku alle prese con l'infortunio muscolare che lo terrà a lungo...

Atalanta, la lista Champions: c'è Lookman

champions

Ivan Juric ha inserito anche Ademola Lookman nella lista consegnata all'Uefa per i giocatori che...

Inter, la lista Champions: Pio Esposito in lista B

CHAMPIONS

L'Inter ha ufficializzato la lista dei giocatori per la fase a gironi di Champions League che per...
