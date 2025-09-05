A Napoli la coppa ufficiale della Champions League

La coppa ufficiale della Champions League nei negozi Sky di Napoli. Scopri il calendarionei negozi sky
Un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale della Champions League sarà nei negozi Sky di Napoli, Torre Annunziata e Giugliano in Campania. Per tutti i tifosi una grande occasione per vedere la coppa dal vivo e scattarsi un selfie!
Il calcio non è solo uno sport: è passione, sogni e ricordi che restano impressi per sempre. E, a settembre, Napoli avrà un appuntamento speciale con la leggenda: la coppa ufficiale della Champions League farà tappa in città, pronta a farsi ammirare da vicino da tutti i tifosi. Tre appuntamenti, in tre location.
- Giovedì 11 settembre: Napoli, Negozio Sky, Via Chiaia 28
- Venerdì 12 e sabato 13 settembre: Torre Annunziata, Sky Store c/o Centro Commerciale Maximall Pompeii, Via Plinio 56
- Domenica 14 settembre: Giugliano in Campania, Sky Store c/o Centro Commerciale Grande Sud, Via Santa Maria a Cubito
Inoltre, il 12 settembre l’evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di Fabio Caressa, che incontrerà, dalle 17, tutti i partecipanti
Un selfie da campioni
Un’occasione per scattare una foto, un sorriso, un ricordo da portare con sé. Con Sky Sport le notti magiche non finiscono mai: la Champions League con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva e tutta l'Europa League e la Conference League in esclusiva, grazie anche a Diretta Gol. Vieni a vivere da vicino la magia della Champions League. Tutti i dettagli su https://trova.sky.it/c/coppe-uefa