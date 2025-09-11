Champions, avversarie delle italiane: il calendario delle partite nel weekendil programma
Terminata la sosta per le nazionali, tornano a disputarsi i campionati prima dell'inizio delle coppe europee. Nel weekend saranno protagoniste anche le avversarie delle italiane nella 1^ giornata di Champions (tre partite saranno visibili su Sky Sport): ecco il programma
Heidenheim-Borussia Dortmund (sabato 13 settembre, ore 15.30)
I gialloneri saranno il primo ostacolo europeo sul cammino della Juventus, sfida in programma martedì 16 settembre alle 21. Le due squadre si sono affrontate il mese scorso in amichevole (gara finita 2-1 per i bianconeri, con doppietta di Cambiaso), poi la stagione dei tedeschi è cominciata ufficialmente con la Coppa di Germania: 1-0 a Essen e qualificazione ai sedicesimi di finale. Il campionato, invece, è iniziato per il Borussia con un pazzo 3-3 sul campo del St Pauli, riscattato dal 3-0 successivo ai danni dell'Union Berlino nella seconda giornata di Bundesliga. Ora l'appuntamento è per sabato alle 15.30, in casa dell'Heidenheim.
Il Dortmund ha chiuso il mercato con l'arrivo di Fabio Silva (cercato anche dalla Roma) dal Wolverhampton per 22.5 milioni e il portoghese attende il suo debutto ufficiale. In estate sono arrivati anche Jobe Bellingham, Yan Couto e Drewes, oltre ai riscatti di Svensson e Chukwuemeka e il prestito di Anselmino dal Chelsea, mentre ai Blues è finito Gittens. In uscita anche Coulibaly, Moukoko, Reyna, Haller, Watjen e Lotka, oltre a Ramaj in prestito, proprio all'Heidenheim.
Heidenheim-Borussia Dortmund sarà trasmessa LIVE su Sky Sport Arena sabato alle 15.30
Psg-Lens (domenica 14 settembre, ore 17.15)
L'Atalanta debutterà in Europa in casa dei campioni in carica mercoledì 17 settembre alle 21. I parigini risultano anche il massimo traguardo della Dea nella sua storia in Champions, con i quarti raggiunti nel 2019/20 e il passaggio alla semifinale sfumato proprio nei minuti finali durante lo scontro diretto. Il Psg arrivò in finale e perse, al contrario della passata stagione quando ha vinto la sua prima Champions. Trionfo 'ripetuto' con la conquista della Supercoppa Europea a Udine, ai rigori contro il Tottenham, con cui i ragazzi di Luis Enrique hanno aperto la stagione. E in campionato è arrivata finora una serie di tre vittorie consecutive, ottenute in ordine contro Nantes, Angers e Tolosa. Nel weekend la sfida sarà contro il Lens, al Parco dei Principi, domenica alle 17.15.
Con una squadra già ampiamente attrezzata per vincere, i francesi hanno effettuato giusto alcuni ritocchi in estate. Oltre al giovane Marin, preso a zero dopo la scadenza del contratto con la Roma, hanno acquistato anche il difensore Zabarnyi dal Bournemouth e il portiere Chevalier dal Lille: arrivo tra i pali che ha chiuso le porte a Donnarumma, ceduto l'ultimo giorno di mercato al Manchester City. Oltre a lui se ne sono andati Tenas e Kimpembe e sono stati ceduti in via definitiva Mukiele, Asensio, Soler e Skriniar, mentre hanno lasciato in prestito Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanches, Zague ed El Hannach.
Psg-Lens sarà trasmessa LIVE su Sky Sport Arena domenica alle 17.15
Ajax-Zwolle (sabato 13 settembre, ore 16.30)
Avvio dal grande fascino europeo per l'Inter che nella prima giornata della League Phase sarà ospite degli olandesi mercoledì 17 settembre alle 21. Dopo il titolo mancato clamorosamente nelle ultime giornate la scorsa stagione, i lancieri guidati ora da John Heitinga hanno ricominciato con qualche intoppo anche quest'annata in Eredivisie. Bene le partite casalinghe, con due successi per 2-0 contro Telstar e Heracles, mentre in trasferta sono arrivati due pareggi: prima il 2-2 sul campo dei Go Ahead Eagles, poi l'1-1 in casa del Volendam. La 5^ giornata li vedrà opposti allo Zwolle, alla Johan Cruyff Arena, sabato alle 16.30.
La campagna acquisti dell'Ajax si è conclusa col celebrato ritorno di Kasper Dolberg, pagato 10 milioni all'Anderlecht ma il colpo più costoso è stato l'israeliano Gloukh, in cambio di 14.75 milioni versati al Salisburgo. I lancieri si sono rinforzati poi con Raul Moro (ex Lazio), Itakura, Heerkens e il doppio prestito dal Liverpool di McConnell e Jaros. In tanti hanno lasciato l'Olanda: da Hato a Brobbey, da Traoré a Hlynsson, da Rasmussen a Henderson e Gorter, senza dimenticare le cessioni in prestito.
Manchester City-Manchester United (domenica 14 settembre, ore 17.30)
L'Etihad Stadium sarà il teatro, infine, dove andrà in scena l'esordio stagionale in Champions del Napoli, gara fissata in calendario per giovedì 18 settembre alle 21. È stato un avvio molto complicato in Premier League per i Citizens nonostante il poker rifilato al Wolverhampton nella prima giornata. Dopo si sono concretizzate, infatti, due sconfitte di fila per mano del Tottenham e del Brighton, motivo per cui la squadra di Guardiola si trova già costretta a inseguire in classifica. Ma l'occasione per riscattarsi arriva con il derby di Manchester, da gustarsi domenica alle 17.30.
Dopo l'esosa finestra di gennaio, il City non ha badato a spese neanche in estate. L'acquisto più oneroso è stato Reijnders dal Milan (pagato 55 milioni più bonus), seguito poi da Ait-Nouri, Cherki e Trafford, prima del colpo Donnarumma concluso sul gong. Non sono mancati allo stesso tempo movimenti rilevanti in uscita, tra cui De Bruyne, Akanji, Ederson, Grealish, Gundogan e McAtee.
Manchester City-Manchester United sarà trasmessa LIVE su Sky Sport Uno domenica alle 17.30