L'Atalanta debutterà in Europa in casa dei campioni in carica mercoledì 17 settembre alle 21. I parigini risultano anche il massimo traguardo della Dea nella sua storia in Champions, con i quarti raggiunti nel 2019/20 e il passaggio alla semifinale sfumato proprio nei minuti finali durante lo scontro diretto. Il Psg arrivò in finale e perse, al contrario della passata stagione quando ha vinto la sua prima Champions. Trionfo 'ripetuto' con la conquista della Supercoppa Europea a Udine, ai rigori contro il Tottenham, con cui i ragazzi di Luis Enrique hanno aperto la stagione. E in campionato è arrivata finora una serie di tre vittorie consecutive, ottenute in ordine contro Nantes, Angers e Tolosa. Nel weekend la sfida sarà contro il Lens, al Parco dei Principi, domenica alle 17.15.



Con una squadra già ampiamente attrezzata per vincere, i francesi hanno effettuato giusto alcuni ritocchi in estate. Oltre al giovane Marin, preso a zero dopo la scadenza del contratto con la Roma, hanno acquistato anche il difensore Zabarnyi dal Bournemouth e il portiere Chevalier dal Lille: arrivo tra i pali che ha chiuso le porte a Donnarumma, ceduto l'ultimo giorno di mercato al Manchester City. Oltre a lui se ne sono andati Tenas e Kimpembe e sono stati ceduti in via definitiva Mukiele, Asensio, Soler e Skriniar, mentre hanno lasciato in prestito Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanches, Zague ed El Hannach.



Psg-Lens sarà trasmessa LIVE su Sky Sport Arena domenica alle 17.15