I precedenti
Sarà solo il secondo incontro tra Psg e Atalanta, dopo la vittoria della squadra francese nei quarti di finale della Champions League 2019-20 (partita unica vinta 2-1 dai parigini).
Il cammino europeo dei bergamaschi inizia in casa dei campioni in carica del Psg. Juric (all'esordio in Champions) punta sull'attacco leggero: Maldini e De Ketelaere in avanti, con Pasalic a supporto. A sinistra gioca Bernasconi. Luis Enrique schiera Kvara dall'inizio, il georgiano completa il tridente con Mayulu e Barcola. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere, Maldini. All. Juric
Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Psg e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Psg 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.
Solo una delle ultime 30 squadre detentrici della Champions League ha perso la partita d'esordio nella stagione successiva (19 vittorie, 10 pareggi): il Liverpool, sconfitto in trasferta dal Napoli nell'edizione 2019-20 (0-2 in quel caso).
L'allenatore del Psg, Luis Enrique, ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da tecnico nella competizione.
L'attuale allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, non ha mai allenato in Champions League. La sua unica esperienza da tecnico in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni) risale alla scorsa Europa League, quando ha allenato quattro partite con la Roma (1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta).
Solo il Barcellona (+15) ha avuto una differenza reti migliore dell'Atalanta nella fase a gironi della Champions League 2024-25 (+14 – 20 gol segnati, 6 subiti).
Nella fase a gironi della Champions League 2024-25, l'attuale portiere del Psg Lucas Chevalier si è classificato quarto nella speciale classifica relativa ai gol evitati che si basa sulla differenza con il valore degli xG dei tiri in porta subiti (+3,77 per il francese, frutto di 10 gol subiti a fronte di un valore dell'indice xG a sfavore di 13,77). Tra i portieri di età inferiore ai 30 anni durante la fase a gironi della competizione questa è stata la differenza migliore.
Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove gol (quattro reti e cinque assist) in 10 presenze in Champions League con l'Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro giocatore belga in una singola edizione della competizione (superate le otto partecipazioni attive a rete di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei passaggi vincenti in quel caso).
Achraf Hakimi del Psg ha creato 36 occasioni da gol su azione nella scorsa stagione di Champions League, record per un difensore in una singola edizione della competizione (dal 2003-04).
Davide Zappacosta dell'Atalanta è stato il miglior giocatore sia per cross riusciti (16) che per occasioni create da cross (9) su azione nella scorsa Champions League. Inoltre, i suoi cinque assist sono stati il massimo per un difensore nella scorsa edizione della competizione, al pari con Achraf Hakimi del Psg