Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove gol (quattro reti e cinque assist) in 10 presenze in Champions League con l'Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro giocatore belga in una singola edizione della competizione (superate le otto partecipazioni attive a rete di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei passaggi vincenti in quel caso).