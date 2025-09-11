Esplora tutte le offerte Sky
Finale Champions 2027 allo stadio Metropolitano, tutte le sedi delle finali

Champions League

Introduzione

La Uefa ha svelato gli stadi che ospiteranno le finali di Champions League maschile 2027, Champions League femminile 2027, Supercoppa e le finali di futsal 2026. Di seguito tutte le decisioni prese dal Comitato Esecutivo Uefa riunitosi a Tirana (Albania)

 

Quello che devi sapere

Finale Champions League maschile 2027: Estadio Metropolitano (Madrid)

  • La finale 2027 si svolegerà dunque nello stadio dell'Atletico Madrid. Il Metropolitano è stato inagurato il 16 settembre 2017 (proprio nel 2027, dunque, festeggerà 10 anni). Vanta una capienza di 70.460 posti ed è il terzo stadio più grande della Spagna dopo il Camp Nou di Barcellona e il concittadino Bernabeu (stadio del Real Madrid).

Finale Champions League femminile 2027: National Stadium (Varsavia)

  • Sempre nel 2027, la finale femminile di Champions League si svolgerà in Polonia, in particolare al National Stadium di Varsavia. Con una capienza di 58.274 posti, è stato costruito nel 2011 in vista degli Europei svolti in Polonia e Ucraina nel 2012. In quella competizione, ha ospitato la partita inaugurale oltre a due incontri della fase a gironi, una quarto di finale e la semifinale. Ma non solo: nel 2015 è stato infatti lo stadio in cui si è giocata la finale di Europa League tra Dnipro e Siviglia, vinta dagli spagnoli per 3-2.

Supercoppa Uefa 2026: Salisburgo, Austria

  • La Supercoppa Uefa 2026 si giocherà a Salisburgo. Parliamo della competizione nella quale si affrontano la squadra vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League. Con una capienza di 30.188 posti, è lo stadio che ospita le partite casalinghe del Salisburgo.

Le finali futsal nel 2026

  • 2026 finale Uefa Futsal Champions League – Pesaro, Italia (in foto, crediti: comune.pesaro.pu.it)
  • 2027 finale Uefa Futsal Under-19 Euro – Astana, Kazakistan
  • 2027 finale Uefa Futsal Euro femminile – Osijek, Croazia

