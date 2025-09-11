Introduzione
La Uefa ha svelato gli stadi che ospiteranno le finali di Champions League maschile 2027, Champions League femminile 2027, Supercoppa e le finali di futsal 2026. Di seguito tutte le decisioni prese dal Comitato Esecutivo Uefa riunitosi a Tirana (Albania)
Finale Champions League maschile 2027: Estadio Metropolitano (Madrid)
- La finale 2027 si svolegerà dunque nello stadio dell'Atletico Madrid. Il Metropolitano è stato inagurato il 16 settembre 2017 (proprio nel 2027, dunque, festeggerà 10 anni). Vanta una capienza di 70.460 posti ed è il terzo stadio più grande della Spagna dopo il Camp Nou di Barcellona e il concittadino Bernabeu (stadio del Real Madrid).
Finale Champions League femminile 2027: National Stadium (Varsavia)
- Sempre nel 2027, la finale femminile di Champions League si svolgerà in Polonia, in particolare al National Stadium di Varsavia. Con una capienza di 58.274 posti, è stato costruito nel 2011 in vista degli Europei svolti in Polonia e Ucraina nel 2012. In quella competizione, ha ospitato la partita inaugurale oltre a due incontri della fase a gironi, una quarto di finale e la semifinale. Ma non solo: nel 2015 è stato infatti lo stadio in cui si è giocata la finale di Europa League tra Dnipro e Siviglia, vinta dagli spagnoli per 3-2.
Supercoppa Uefa 2026: Salisburgo, Austria
- La Supercoppa Uefa 2026 si giocherà a Salisburgo. Parliamo della competizione nella quale si affrontano la squadra vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League. Con una capienza di 30.188 posti, è lo stadio che ospita le partite casalinghe del Salisburgo.
Le finali futsal nel 2026
- 2026 finale Uefa Futsal Champions League – Pesaro, Italia (in foto, crediti: comune.pesaro.pu.it)
- 2027 finale Uefa Futsal Under-19 Euro – Astana, Kazakistan
- 2027 finale Uefa Futsal Euro femminile – Osijek, Croazia
