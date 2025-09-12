E' la decisione del Comitato Esecutivo Uefa che arriva a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di coppe europee. La modifica al regolamento permetterà alle squadre di sostituire dalle liste non solo un portiere infortunato ma anche un giocatore di movimento che abbia subito uno stop di almeno 60 giorni. Ecco i dettagli della nuova regola…

Il Comitato Esecutivo Uefa, riunito lo scorso giovedì a Tirana, ha approvato una "modifica al regolamento delle competizioni Uefa per club maschili 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6^ giornata inclusa", spiega la Uefa. "Il motivo dell'adattamento è quello di garantire che le liste dei convocati non siano ridotte ingiustamente e che i giocatori siano tutelati da un'ulteriore pressione del carico di lavoro".