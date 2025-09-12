Liste Uefa, si potrà sostituire un infortunato grave: cosa dice la regolanovità
E' la decisione del Comitato Esecutivo Uefa che arriva a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di coppe europee. La modifica al regolamento permetterà alle squadre di sostituire dalle liste non solo un portiere infortunato ma anche un giocatore di movimento che abbia subito uno stop di almeno 60 giorni. Ecco i dettagli della nuova regola…
Il Comitato Esecutivo Uefa, riunito lo scorso giovedì a Tirana, ha approvato una "modifica al regolamento delle competizioni Uefa per club maschili 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6^ giornata inclusa", spiega la Uefa. "Il motivo dell'adattamento è quello di garantire che le liste dei convocati non siano ridotte ingiustamente e che i giocatori siano tutelati da un'ulteriore pressione del carico di lavoro".
Quando un infortunio è di lunga durata?
- Un infortunio o una malattia di un giocatore di movimento è considerato a lungo termine se dura almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo di 60 giorni, il giocatore rimane comunque non idoneo a partecipare ad alcuna competizione Uefa per club fino alla fine di tale periodo.
- Se il giocatore di movimento sostituito era registrato come giocatore formato dal club o giocatore formato dalla federazione, le quote per i giocatori formati dal club o giocatori formati dalla federazione devono essere soddisfatte con il sostituto.
- Il club deve fornire alla Uefa la necessaria documentazione medica in una delle lingue ufficiali della Uefa. Prima di confermare la sostituzione, la Uefa può richiedere un ulteriore esame medico del giocatore di movimento da parte di un esperto nominato dall’Uefa a spese del club.
- Una volta che il giocatore di movimento infortunato o malato è nuovamente idoneo a essere schierato, diventa idoneo e/o può riprendere il suo ruolo al posto del suo sostituto, che deve di conseguenza essere rimosso dalla lista. Il rientro del giocatore di movimento originale deve essere annunciato all'amministrazione Uefa almeno 24 ore prima della partita successiva in cui il giocatore di movimento originale deve giocare.