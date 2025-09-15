Le dichiarazioni del capitano e centrocampista bianconero della Juventus a poco più di 24 ore dall'esordio in Champions: "Il Borussia Dortmund è una squadra molto organizzata, non dovremo far mancare la nostra aggressività - ha detto -. Con l'Inter abbiamo sbagliato alcune cose, ma siamo andati avanti nonostante le difficoltà e abbiamo vinto. Siamo in fiducia e dobbiamo andare avanti così"

La Juventus si prepara alla sua prima in Champions. I bianconeri ospiteranno in casa il Borussia Dortmund dopo l'incredibile 4-3 rifilato all'Inter nel weekend di campionato. A presentare la sfida europea e il momento della squadra il capitano Locatelli, ecco le sue parole a Sky Sport:



Un po' di adrenalina vi è rimasta da 48 ore fa?

"Sì, l'adrenalina c'è, anche perché comincia la competizione più bella che è la Champions League. Giocare la prima partita in casa è sicuramente bello, sentire la musichetta è qualcosa di speciale, poi ci portiamo dietro quella gioia dopo aver vinto il derby d'Italia l'altro giorno"



Come stanno andando queste giornate dopo questa vittoria arrivata in maniera incredibile? Bisogna cancellare immediatamente o qualcosa di buono bisogna portarselo dietro?

"Bene bene, è chiaro che anche l'altro giorno abbiamo sbagliato alcune cose perché poi tre gol li abbiamo presi, quindi quello è sicuramente da analizzare. Credo che la forza del gruppo sia proprio questa, di andare avanti nonostante ci siano delle difficoltà, di giocare e provare a vincere la partita. E così siamo riusciti a farlo. Questa cosa deve essere sempre con noi, anche se domani sarà una partita nuova, sarà una bella partita e sicuramente ci sarà una bell'atmosfera"



Che tipo di partita vi aspettate? Che atteggiamento dovrete avere?

"Ogni partita è una storia a sé. Domani sarà una partita difficile, loro sono molto organizzati, li abbiamo già incontrati in amichevole. Sarà sicuramente un'altra partita, sono una bella squadra, allenati bene. Noi non dovremo far mancare l'aggressività, dovremo esere noi stessi, provare il nostro gioco e poi si vedrà a fine partita"



Che passaggio in avanti deve fare la Juventus? Sarà sempre una Juve molto chiusa che gioca di rimessa?

"Come detto ogni partita fa storia a sé, poi con l'Inter sono stati bravi anche loro a schiacciarci, perché si muovevano tanto e facevamo fatica a coprire le linee di passaggio, ma credo che domani sarà una partita diversa. Dovremo essere più aggressivi, una cosa che ci è mancata nel primo tempo con l'Inter, però credo che stiamo bene, siamo in fiducia e dobbiamo andare avanti così".