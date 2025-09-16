Dove vedere Juve-Borussia Dortmund

Oggi alle ore 21 inizia l'avventura in Champions delle italiane. La prima a scendere in campo sarà la Juventus che affronta il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi; a bordocampo Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 17.30 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Condò. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero. Alle 18.45 e alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Arena, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Juventus e Borussia Dortmund

Questo sarà il 10° match tra Juventus e Borussia Dortmund in competizioni europee: la Juve ha vinto sei delle precedenti nove sfide e ha perso solo due volte (1N). Il Borussia Dortmund ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) contro squadre italiane in Champions League. Tra queste, la sconfitta per 2-1 contro il Bologna la scorsa stagione, unica vittoria dei rossoblù in otto partite nella prima fase a campionato. La Juventus non ha mai perso quando ha giocato in casa la sua prima partita stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League: 11 vittorie e tre pareggi in 14 match. Nella precedente edizione, i bianconeri avevano vinto 3-1 contro il PSV. Il Borussia Dortmund ha vinto la sua prima gara stagionale in tre delle ultime quattro edizioni della Champions League; fa eccezione nel periodo la sfida contro il Paris SG nella stagione 2023-24 (sconfitta per 2-0). Igor Tudor diventerà soltanto il quarto a disputare la Champions League con la Juventus sia da giocatore che da allenatore della Juve nella competizione, dopo Ciro Ferrara, Antonio Conte e Andrea Pirlo.