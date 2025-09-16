Vigilia dell'esordio in Champions per la squadra di Ivan Juric, che ha introdotto la sfida contro i campioni d'Europa in carica: "Sono molto concentrato e poco emozionato. Li affronteremo come sempre a viso aperto cercando di fare una grande partita". Sulla vicenda Lookman: "Siamo molto sereni, ne abbiamo già parlato". Psg-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La Champions League dell'Atalanta riparte da Parigi. Appuntamento mercoledì alle 21 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) al Parco dei Principi, casa del Psg campione d'Europa in carica. Un debutto da brividi nella nuova edizione per i nerazzurri che, dopo 9 anni insieme a Gian Piero Gasperini, sono ripartiti in panchina da Ivan Juric. E sarà un esordio nella competizione per il nuovo allenatore, che ha introdotto la partita ai microfoni di Sky Sport.



Quali emozioni sta provando?

"Sono molto concentrato per preparare bene la partita, le emozioni sono poche".



È più curioso o spaventato di vedere l'Atalanta contro la squadra più forte del mondo?

"Spaventato no, curioso sì per vederli all’opera. Ma ci siamo preparati bene, li affronteremo come sempre cercando di fare una grande partita".



Come ha preparato la gara?

"Si affronta con coraggio, loro hanno caratteristiche di palleggio e velocità in attacco. Ma serve avere coraggio: le squadre che si abbassano molto poi soffrono di più. E quindi affrontarli a viso aperto".



Quanto pesano le assenze di Ederson e Scamacca?

"Manca anche Kolasinac, ma i ragazzi sono pronti e ci sono tanti giovani che vogliono fare bene. Sono fiducioso".



Quanto può servire la vittoria contro il Lecce?

"Meritavamo molto di più anche nelle altre partite, domenica abbiamo coniugato bel gioco e vittoria. I ragazzi erano contenti dopo la partita: ne avevamo bisogno per affrontare il Psg con più fiducia".



Quanto vi disturba la vicenda Lookman?

"Siamo molto sereni, ne abbiamo già parlato e pensiamo solo alla partita di domani".