Psg-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Kvaratskhelia è in dubbio dopo aver preso un colpo molto forte alla tibia. Luis Enrique deciderà domani se impiegarlo oppure no. Neves, Vitinha e Fabian Ruiz in mezzo, Hakimi e Nuno Mendes nel ruolo di terzini. Juric risponde con Krstovic centravanti, supportato da De Ketelaere. Gara in programma mercoledì alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Psg, la probabile formazione (4-3-3)

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique

  • In dubbio Kvaratskhelia per un colpo alla tibia. Luis Enrique deciderà domani se impiegarlo o meno
  • Chevalier tra i pali, Hakimi e Nuno Mendes come terzini
  • Mbaye, Gonçalo Ramos e Barcola in attacco
Atalanta, la probabile formazione (3-4-1-2)

Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All.Juric

  • Juric con Krstovic centravanti al fiando di De Ketelaeere
  • Alle sue spalle Pasalic, con Zalewski a sinistra
  • Indisponibili: Kolasinac (ginocchio), Ederson (menisco)

Chivu: "Non levo Sommer perché lo vuole il popolo"

live Champions League

L'Inter si prepara al debutto in Champions League contro l'Ajax. "Martinez avrà le sue occasioni,...

Juric: "Nessuna paura, ma curiosità e fiducia"

CHAMPIONS

Vigilia dell'esordio in Champions per la squadra di Ivan Juric, che ha introdotto la sfida contro...

Dove vedere Juve-Borussia Dortmund

guida tv

Torna la Champions League. Oggi alle 21 la Juventus affronta il Borussia Dortmund, partita da...

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 16 settembre, inizia la nuova stagione della Champions League con la prima giornata...

Liste Uefa, si può sostituire un infortunato grave

novità

E' la decisione del Comitato Esecutivo Uefa: la modifica al regolamento permetterà alle squadre...
