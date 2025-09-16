Kvaratskhelia è in dubbio dopo aver preso un colpo molto forte alla tibia. Luis Enrique deciderà domani se impiegarlo oppure no. Neves, Vitinha e Fabian Ruiz in mezzo, Hakimi e Nuno Mendes nel ruolo di terzini. Juric risponde con Krstovic centravanti, supportato da De Ketelaere. Gara in programma mercoledì alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Psg, la probabile formazione (4-3-3)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique
- In dubbio Kvaratskhelia per un colpo alla tibia. Luis Enrique deciderà domani se impiegarlo o meno
- Chevalier tra i pali, Hakimi e Nuno Mendes come terzini
- Mbaye, Gonçalo Ramos e Barcola in attacco
Atalanta, la probabile formazione (3-4-1-2)
Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All.Juric
- Juric con Krstovic centravanti al fiando di De Ketelaeere
- Alle sue spalle Pasalic, con Zalewski a sinistra
- Indisponibili: Kolasinac (ginocchio), Ederson (menisco)