Dove vedere Ajax-Inter

mercoledì 17 settembre alle 21, l'esordio europeo dell' Inter , impegnato in trasferta contro l' Ajax nella prima giornata della Champions League

I numeri di Ajax e Inter

L'Ajax non ha vinto nessuna delle quattro partite di Champions League contro l'Inter (1N, 3P); quella nerazzurra è la squadra che gli olandesi hanno affrontato più volte nella competizione tra quelle contro le quali non hanno mai vinto. L'Inter è imbattuta in tutte le 12 partite (9V, 3N) di Champions League contro squadre olandesi; tra i paesi contro cui non ha mai registrato sconfitte, contro nessuno i nerazzurri hanno disputato più incontri. Dopo aver vinto le prime tre partite di Champions League contro squadre italiane senza subire alcun gol, l'Ajax ha strappato il successo soltanto in tre delle successive 25 sfide (9N, 13P), tenendo la porta inviolata solo in tre occasioni. Johnny Heitinga diventerà la quinta persona diversa sia ad avere giocato che ad allenare l'Ajax in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Johan Cruijff, Ronald Koeman, Frank de Boer e Danny Blind. Tutte le 12 presenze dell'ex difensore con l'Ajax nella competizione sono arrivate sotto la guida di Koeman o Blind. Tra le stagioni 2022-23 e 2024-25, l'Inter ha tenuto la porta inviolata per 20 volte in Champions League: cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Tuttavia, i nerazzurri hanno subito 13 gol nelle ultime quattro partite disputate nella scorsa stagione, incassando almeno due reti a incontro.