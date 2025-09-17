Il Napoli fa visita al Manchester City (match LIVE alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) col suggestivo ritorno all'Etihad di De Bruyne. Conte ritrova Meret, che ha smaltito l'affaticamento, ma a spuntarla nel ballottaggio dovrebbe essere Milinkovic-Savic. Dubbio è a sinistra tra Spinazzola e Olivera. Recuperato Beukema dopo l'influenza. In attacco ancora Hojlund. Guardiola col quartetto Foden-Bernardo Silva-Reijnders-Doku alle spalle di Haaland

CONTE: "CE LA GIOCHEREMO CON CORAGGIO"