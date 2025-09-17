Manchester City-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions Leaguechampions
Il Napoli fa visita al Manchester City (match LIVE alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) col suggestivo ritorno all'Etihad di De Bruyne. Conte ritrova Meret, che ha smaltito l'affaticamento, ma a spuntarla nel ballottaggio dovrebbe essere Milinkovic-Savic. Dubbio è a sinistra tra Spinazzola e Olivera. Recuperato Beukema dopo l'influenza. In attacco ancora Hojlund. Guardiola col quartetto Foden-Bernardo Silva-Reijnders-Doku alle spalle di Haaland
La probabile formazione del City
- Diverse assenze per Guardiola: non saranno della partita Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic
- In difesa torna Stones che farò coppia con Ruben Dias. A destra spazio a Nunes, a sinistra c'è Aké
- Dal centrocampo in su dovrebbe essere lo stesso 11 che ha vinto il derby con lo United con Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku alle spalle di Haaland
La probabile formazione del Napoli
- Meret è tornato in gruppo ma dall'inizio dovrebbe partire Milinkovic-Savic
- L'altro dubbio è in difesa, dove Spinazzola è favorito su Olivera nel ruolo di terzino sinistro
- In attacco conferma per Rasmus Hojlund dopo il gol al debutto a Firenze: il danese partirà dal 1', con Lucca dalla panchina