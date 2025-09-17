L'allenatore del Napoli a Sky Sport in vista della sfida contro il Machester City: "Sarà una partita difficile. Veniamo a giocare in casa del City, che è un top club con un top allenatore. Vogliamo giocarcela con coraggio e capire il gap che c'è tra noi e una corazzata come il Manchester City"

Giornata di vigilia in casa Napoli. Gli azzurri si preparano al match contro il Manchester City, in programma all'Etihad giovedì 18 settembre alle 21 e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. A presentare la sfida è l'allenatore del Napoli Antonio Conte a Sky Sport.

Che impressione le fa tornare in Champions?

"È sempre una bella emozione. Stiamo parlando della competizione europea più importante che ti fa tornare in stadi fantastici come questo. Contro il City ci ho già giocato in passato quando allenavo il Chelsea e il Tottenham ma a livello europeo questa è la prima volta".

È questo un test importante per misurare il vostro livello di crescita?

"Sarà una partita difficile. Veniamo a giocare in casa del City che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto. Parliamo di un top club con un top allenatore. Veniamo qui con umiltà e la voglia capire se stiamo facendo dei passi in avanti. Lo scorso anno non avevamo qualcosa per misurarci in Europa, adesso abbiamo la possibilità. Partiamo da una montagna molto difficile da scalare, però al tempo stesso abbiamo anche la voglia di misurarci e di imparare da questi maestri".

Il calcio offensivo fatto a Bari è paragonabile a questo Napoli?

"La mia soddisfazione maggiore è cercare di ampliare le conoscenze calcistiche. Come allenatori dobbiamo cercare di far giocare i calciatori migliori, non sacrificarli per via di un modulo. Questo è stato uno step che ho iniziato a fare lo scorso anno, perché prima ero molto rigido su un discorso di 3-5-2 o 3-4-2-1. Con l'arrivo di De Bruyne abbiamo cercato di trovare una formula giusta per far giocare i più bravi. La stagione è lunga e c’è la possibilità di alternare. Questa è una rosa che ha anche la possibilità di fare il 4-3-3: abbiamo preso Noa Lang ed Elmas, abbiamo Neres e Politano. Quello che chiederò ai ragazzi è di essere coraggiosi. Vogliamo giocarcela con coraggio e capire il gap che c’è tra noi e una corazzata come il Manchester City".