Dove vedere Psg-Atalanta

I numeri di Paris e Atalanta

Sarà solo il secondo incontro tra Paris e Atalanta, dopo la vittoria della squadra francese nei quarti di finale della UEFA Champions League 2019-20 (partita unica vinta 2-1 dai parigini). Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League. Solo una delle ultime 30 squadre detentrici della Champions League ha perso la partita d'esordio nella stagione successiva (19V, 10N): il Liverpool, sconfitto in trasferta dal Napoli nell'edizione 2019-20 (0-2 in quel caso). L'allenatore del Paris Luis Enrique ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da tecnico nella competizione. L'attuale allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, non ha mai allenato in Champions League. La sua unica esperienza da tecnico in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni) risale alla scorsa Europa League, quando ha allenato quattro partite con la Roma (1V, 2N, 1P).