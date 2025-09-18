Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, giovedì 18 settembre, inizia la nuova stagione della Champions League con la prima giornata di "League Phase". Su Sky e in streaming su NOW, alle 21.00, Napoli-Manchester City su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport LA COPERTINA DELLA CHAMPIONS LEAGUE: "LA VITA E' ADESSO"

Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Giovedì alle 21.00, sarà la volta del Napoli che volerà in Inghilterra per affrontare il Manchester City, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Gianluigi Bagnulo, Francesco Modugno e Massimo Ugolini. Sempre mercoledì, alle 21.00, l’Inter sarà impegnata in casa dell’Ajax: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

"La vita è adesso - Bentornata Champions League" La prima giornata della Champions League è l’occasione per omaggiare un grande della musica italiana, Claudio Baglioni, nel quarantesimo anniversario del leggendario album "La vita è adesso”" tuttora il disco più venduto di sempre in Italia. Sky Sport celebra questo grande successo con la clip d’apertura degli studi Champions di questa prima giornata di gare, ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri e realizzata da Massimo Previti. Le immagini dei gol e dei campioni di questa fantastica competizione si susseguono accompagnate da alcuni estratti del videoclip, firmato da Duccio Forzano, della nuova versione 2025 del pezzo che ha dato il titolo all’album, uscito l’8 giugno del 1985. Un anniversario che e’ stato celebrato da una nuova versione dell’album, anche in cofanetto speciale, un progetto discografico di Sony Music Italia. In programma anche, con Friends & Partners, il "Grand Tour – La vita è adesso", 40 tappe speciali nei più suggestivi scenari all’aperto di tutta Italia, che verranno anticipate il prossimo 27 settembre 2025 da uno straordinario concerto evento di anteprima assoluta nell’Isola di Lampedusa.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.