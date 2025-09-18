Antonio Conte si porta a casa una sconfitta, qualche rammarico ma nessun pensiero negativo: "Ho visto cose positive nei 20 minuti che abbiamo giocato in parità numerica. Poi siamo stati costretti a difenderci, ma ho apprezzato la voglia, la mentalità e l'abnegazione. Buone sensazioni per il cammino europeo". Sulla sostituzione di De Bruyne dopo il rosso a Di Lorenzo: "Era l'unica mossa che potevo fare, è dispiaciuto al ragazzo e soprattutto a me"

"Avevo la sensazione di una partita preparata bene, l’espulsione ha rovinato la gara e non si possono fare valutazioni esatte". Antonio Conte vede il bicchiere mezzo pieno nonostante la sconfitta all'esordio in Champions. "Abbiamo tutti l’amaro in bocca. Ho preparato la partita vista nei primi 20 minuti e l’espulsione l’ha cambiata. Giusta? Non lo so, non l’ho nemmeno vista. In quei 20 minuti però ho visto un grande atteggiamento e loro avrebbero trovato molte difficoltà". Anche nell'inferiorità numerica gli spunti non sono da buttare: "Ci siamo dovuti snaturare, ma sono contento della mentalità, dell’abnegazione e della voglia mostrate. Purtroppo i giocatori hanno dato molto e la stanchezza è subentrata. La partita mi lascia buone impressioni, anche per il cammino europeo.