Dove vedere Manchester City-Napoli

I numeri di Manchester City e Napoli

Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League. I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1N, 1P), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18. Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22). L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte). Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18). Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions Legue (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6). Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite disputate nella Champions League 2024-25 (1V, 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 61 partite della competizione (43V, 13N, 5P).