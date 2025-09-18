Manchester City-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Torna la Champions League e oggi alle 21 è il turno del Napoli, che affronta in trasferta il Manchester City, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show
Dove vedere Manchester City-Napoli in tv
Oggi alle ore 21 inizia l'avventura in Champions del Napoli che affronta il Man City nella prima giornata di Champions League, partita da seguire in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Gianluigi Bagnulo, Francesco Modugno e Massimiliano Ugolini. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 17.30 alle 18.35 con Sara Benci e Paolo Di Canio. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Paolo Condò, Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Alle 18.45 su Sky Sport Uno e alle 21 su Sky Sport Arena, appuntamento anche con Diretta Gol, per seguire le partite in contemporanea.
I numeri di Manchester City e Napoli
Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League. I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1N, 1P), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18. Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22). L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte). Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17^ partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18). Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions Legue (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6). Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite disputate nella Champions League 2024-25 (1V, 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 61 partite della competizione (43V, 13N, 5P).