Napoli, Di Lorenzo su Instagram dopo il City: "Responsabilità mia, mi dispiace"

su instagram

Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato una storia Instagram dove si assume la responsabilità della sconfitta del Napoli contro il Manchester City, gara condizionata dalla sua espulsione nel primo tempo. "Mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League”

GLI HIGHLIGHTS DI CITY-NAPOLI

Giovanni Di Lorenzo non si nasconde. Il capitano del Napoli, protagonista in negativo della sconfitta per 2-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium, ha pubblicato una storia Instagram per prendersi tutte le responsabilità dopo l'episodio che ha condizionato l’esordio azzurro in Champions League: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre 7 partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli", si legge sul suo profilo ufficiale.

La storia Instagram di Di Lorenzo

L'episodio che ha cambiato la partita

L’espulsione di Di Lorenzo a metà primo tempo per fallo da ultimo uomo su Erling Haaland ha messo la partita in salita per il Napoli. Il norvegese era lanciato a rete quando il capitano azzurro, in evidente difficoltà sulla transizione difensiva, ha commesso un fallo tattico per evitare il gol quasi certo, costringendo così i suoi a giocare in inferiorità numerica per più di un'ora.

 

L'arbitro cambia idea al Var: rosso diretto per Di Lorenzo

