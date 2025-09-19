Giovanni Di Lorenzo non si nasconde. Il capitano del Napoli, protagonista in negativo della sconfitta per 2-0 contro il Manchester City all’Etihad Stadium, ha pubblicato una storia Instagram per prendersi tutte le responsabilità dopo l'episodio che ha condizionato l’esordio azzurro in Champions League: "Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre 7 partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli", si legge sul suo profilo ufficiale.