Dopo la sconfitta contro il Psg, l'Atalanta sfida il Bruges nella 2^ giornata di Champions League. Juric ritrova Ederson che potrebbe partire dall'inizio (è in ballottaggio con Pasalic). Non convocato Hien che non ha ancora smaltito l'infortunio. Davanti Lookman si candida per un posto da titolare, è in ballottaggio con Sulemana. Nel Bruges Tresoldi parte dal 1'. Partita da seguire martedì 30 settembre alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
La probabile formazione
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.
- Nella Dea Ahanor dovrebbe giocare nei tre in difesa con Kossounou e Djimsiti
- Ederson potrebbe tornare titolare a centrocampo, è in ballottaggio con Pasalic per il posto al fianco di de Roon
- Sulla trequarti ballottaggio tra Sulemana e Lookman che si è allenato e sta ritrovando la forma fisica
- Davanti c'è Nikola Krstovic
La probabile formazione del Bruges
BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Reis; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen.
- Tresoldi dopo il gol all'esordio in Champions sarà titolare ancora al centro dell'attacco
- Il figlio di Dejan Stankovic, Aleksandar, dal 1' a centrocampo