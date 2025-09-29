Dopo la sconfitta contro il Psg, l'Atalanta sfida il Bruges nella 2^ giornata di Champions League. Juric ritrova Ederson che potrebbe partire dall'inizio (è in ballottaggio con Pasalic). Non convocato Hien che non ha ancora smaltito l'infortunio. Davanti Lookman si candida per un posto da titolare, è in ballottaggio con Sulemana. Nel Bruges Tresoldi parte dal 1'. Partita da seguire martedì 30 settembre alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW