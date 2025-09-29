Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atalanta-Bruges, le probabili formazioni

Champions League
©IPA/Fotogramma

Dopo la sconfitta contro il Psg, l'Atalanta sfida il Bruges nella 2^ giornata di Champions League. Juric ritrova Ederson che potrebbe partire dall'inizio (è in ballottaggio con Pasalic). Non convocato Hien che non ha ancora smaltito l'infortunio. Davanti Lookman si candida per un posto da titolare, è in ballottaggio con Sulemana. Nel Bruges Tresoldi parte dal 1'. Partita da seguire martedì 30 settembre alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Odilon Kossounou
Odilon Kossounou
difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
trequartista
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante

La probabile formazione

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.

  • Nella Dea Ahanor dovrebbe giocare nei tre in difesa con Kossounou e Djimsiti
  • Ederson potrebbe tornare titolare a centrocampo, è in ballottaggio con Pasalic per il posto al fianco di de Roon
  • Sulla trequarti ballottaggio tra Sulemana e Lookman che si è allenato e sta ritrovando la forma fisica
  • Davanti c'è Nikola Krstovic

La probabile formazione del Bruges

BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Reis; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen.

  • Tresoldi dopo il gol all'esordio in Champions sarà titolare ancora al centro dell'attacco
  • Il figlio di Dejan Stankovic, Aleksandar, dal 1' a centrocampo

Champions League: Altre Notizie

Juric: "Il ko con il Psg ci ha dato convinzione"

atalanta

L'allenatore dell'Atalanta a Sky alla vigilia del Bruges: "È un momento molto negativo sul lato...

Trpisovsky: "L'Inter con Chivu è più equilibrata"

slavia praga

L'allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Martedì 30 settembre e mercoledì 1^ ottobre, seconda giornata di League Phase di Champions...

Chivu: "Rispetto lo Slavia, avversario insidioso"

champions

Cristian Chivu ha presentato la seconda giornata di Champions tra Inter e Slavia Praga di martedì...

Leoni, stagione finita: Chiesa in lista Champions

Champions League

Il difensore italiano diciottenne si è rotto il crociato all'esordio con la maglia del Liverpool....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE