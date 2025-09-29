L'allenatore dell'Atalanta a Sky alla vigilia del Bruges: "È un momento molto negativo sul lato infortuni, ma anche da queste situazioni nascono delle opportunità, come con Ahanor. Ederson e Lookman titolari? Inizio a vederli bene, valuterò". Match live martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Dopo il pari in campionato contro la Juventus è nuovamente tempo di Champions per l'Atalanta che attende il Brugge. In casa, i nerazzurri puntano alla conquista dei primi punti dopo il ko della prima giornata contro il Psg: Juric presenta così la sfida a Sky Sport e in conferenza stampa. Match live martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW.

Come si prepara la partita contro il Bruges? Ha visto il playoff dell'anno scorso?

"Sì, ho rivisto le partite dell'anno scorso, mi hanno impressionato, soprattutto all'andata. Loro sanno giocare, sono veloci nelle ripartenze, hanno tanti talenti e sono insieme da tanto tempo. Sono difficili da affrontare, come si è visto anche contro il Monaco alla prima giornata".

La rabbia per l'eliminazione del febbraio scorso è una spinta in più per i suoi giocatori?

"I ragazzi ci sono rimasti male perché forse non avevano fatto la loro miglior prestazione, mancavano anche dei calciatori importanti. Per loro resta un grande dispiacere. Al ritorno, poi, avevano fatto bene ma era andato tutto storto: l'Atalanta sbagliava un'occasione e poi loro segnavano subito. Sono consapevoli di aver perso un'occasione e domani vogliono la rivincita".

Dopo il 4-0 col Psg gli ultimi risultati hanno dato morale…

"Per me è stata proprio la partita di Parigi a darci convinzione, abbiamo giocato a viso aperto contro degli extraterrestri. Sono cose che ci serviranno molto per il futuro, la partita di Parigi ha significato qualcosa di positivo al di là del risultato. Poi infatti abbiamo fatto ottime prestazioni e vogliamo continuare così".

Non ha recuperato Hien e CDK si è fatto male, ma Ederson torna tra i convocati

"Vedremo, è un momento molto negativo sul lato infortuni. Ci dispiace, ma anche da queste situazioni nascono delle opportunità, come con Ahanor. Chiaro, abbiamo pochi difensori a disposizione e non sarà facile".

Lookman è la carta a sorpresa?

"Ci sono delle varie combinazioni, sia lui che Ederson ci saranno, da capire se farli iniziare dal 1' o in corsa. Sicuramente comincio a vederli bene e vorrei iniziare a impiegarli".

Finalmente ritrovate il pubblico…

"Sono fantastici, mi è dispiaciuto non ci siano stati nelle ultime due trasferte. L'ambiente sarà caldo, come sempre".

Juric in conferenza: "Infortuni? Chi ha giocato ha fatto bene"

L'analisi dell'allenatore dell'Atalanta è poi proseguita nella classica conferenza stampa della vigilia: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta con il Psg e lottare per vincere. Daremo tutto domani sera - le sue parole -. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso. Siamo migliorati molto, con la Juve tutta la squadra ha fatto una partita di sacrificio. Bruges squadra ottima e collaudata. Non mollano mai e sono compatti". Di nuovo il tema infortuni: "Sicuramente non ci hanno agevolato ma quelli che sono stati impiegati hanno fatto bene. Per un mister è un grande segnale perché nel periodo in cui non hanno giocato si sono allenati molto bene. Non vedo l'ora di riavere la squadra al completo: spero dopo la sosta di recuperare qualcuno".