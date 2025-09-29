Il calendario e gli orari di Champions League

Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, il calendario e gli orari della seconda giornata

guida tv

Martedì 30 settembre e mercoledì 1^ ottobre, seconda giornata di League Phase di Champions League. Su Sky e in streaming su NOW, 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 30 settembre e mercoledì 1^ ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45 sarà l’Atalanta la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Club Brugge, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 21.00 toccherà all’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21.00, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli e Sporting Lisbona, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21.00 anche Villareal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

 

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio; mercoledì ancora Capello e Costacurta con Zvonimir Boban e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione su Sky e NOW

Martedì 30 settembre

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 18.45: ATALANTA-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 18.45: KAIRAT ALMATY-REAL MADRID su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Federico Botti
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 21.00: INTER-SLAVIA PRAGA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi; Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 21.00: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: CHELSEA-BENFICA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • alle 21.00: PAFOS-BAYERN MONACO su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Giovanni Poggi
  • alle 21.00: ATLETICO MADRID-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Manuel Favia
  • alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-AJAX su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Daniele Barone
  • alle 21.00: BODOE GLIMT-TOTTENHAM su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Federico Zanon

Gli studi del martedì

  • Dalle 18 e dalle 20.55: Champions League Show – con Sara Benci e Alessandro Costacurta
  • Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
  • Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
  • All’1.00: Goleador Europe – con Martina Quaranta

Mercoledì 1^ ottobre

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 18.45: UNION SAINT-GILLOISE-NEWCASTLE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 18.45: QARABAG-COPENAGHEN su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Christian Giordano
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 21.00: NAPOLI-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: BARCELLONA-PSG su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 21.00: MONACO-MANCHESTER CITY su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • alle 21.00: ARSENAL-OLYMPIACOS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Nicolò Ramella
  • alle 21.00:  BORUSSIA DORTMUND-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Filippo Benincampi

Gli studi del mercoledì

  • dalle 18.00: Champions League Show con Sara Benci e Paolo Condò
  • dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
  • Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Faouzi Ghoulam
  • All’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

