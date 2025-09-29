Cristian Chivu ha presentato la seconda giornata di Champions tra Inter e Slavia Praga di martedì alle 21 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ) nella one-to-one di Sky: "Questa competizione non è mai semplice, non bisogna guardare il nome dell'avversario. Lo Slavia è una squadra insidiosa, noi vogliamo essere dominanti. In porta giocherà Sommer"

Vigilia di Champions League per l'Inter, che martedì alle 21 ospiterà lo Slavia Praga a San Siro per la seconda giornata della League Phase (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Cristian Chivu ha presentato il match nella one-to-one di Sky Sport.

Prima dell'esordio con l'Ajax avevi detto che c'era bisogno di vincere. Ne sono arrivate 3 di fila, è cambiato qualcosa? Qual è la cosa più importante che ti porti da queste 3 partite?

"C'è un filo sottile tra una sconfitta e una vittoria. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro l'Udinese e la Juve. Quello che cambia è la vittoria, il livello di attenzione alzato, la voglia di essere dominanti e dominare la partita. Questa squadra meritava quello che ha raccolto nelle ultime settimane".

È una Champions diversa dallo scorso anno, non c'è possibilità di fare ragionamenti o calcoli ma si vive partita dopo partita. Però immagino che state studiando anche il calendario, le prime 4 sono le più importanti con squadre alla vostra portata. Quanto è importante cercare di arrivare alle sfide con le big avendo il bottino pieno?

"Penserei a partita per partita, la Champions non è mai semplice. Non bisogna guardare il nome dell'avversario ma quello che è questa competizione e rispettarlo, perché sono squadre forti che hanno qualità e grande voglia di fare risultati. Pensiamo allo Slavia che è la partita più importante".

Qual è la cosa che ti preoccupa di più dello Slavia?

"Hanno intensità, gioco diretto, porta tanti uomini nella tua metà campo, attacca l'area con molti giocatori. Una squadra insidiosa, fisica, di forza, di qualità. Bisogna stare attenti e andare a cercare di fare la nostra partita e di togliergli le loro caratteristiche per essere dominanti".

In porta tornerà Sommer? Davanti potrebbe toccare a Bonny?

"Volete tutta la formazione... Sì Sommer tornerà e mi fermerei qua. Abbiamo un gruppo di giocatori validi che sta giocando bene e mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte. Questo è il merito della nostra squadra, si mette a disposizione, capisce i momenti e le scelte di un allenatore".

Ha detto Dimarco che il contributo che ha ricevuto da te è stato molto importante. Hai dovuto fare lo stesso lavoro anche con Calhanoglu?

"Credo che sia il compito di un allenatore dare fiducia e certezze, il resto lo fanno loro ed è merito loro. Quello che si dice fuori conta poco, a noi interessa lavorare ogni giorno nel nostro centro sportivo. Lavoriamo sia dal punto di vista fisico che mentale, poi i protagonisti sono loro. Sono loro che alzano il livello e aiutano il gruppo a non essere egoisti, a pensare alla squadra e non all'ego personale. Più si alza il livello dal punto di vista individuale, più la squadra ha buone prestazione".