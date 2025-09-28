Anche il presidente dell'Inter Marotta ha parlato a Sky prima della gara, partendo dalla questione stadio: "Decisione tribolata ma siamo soddisfatti, lo dico da presidente dell'Inter, appassionato di calcio e cittadino di Milano. Ora inizia un periodo difficile ma che darà soddisfazioni perché l'esigenza di uno stadio nuovo era un obiettivo prioritario. Vorrei tranquillizzare chi non è convinto perché Inter e Milan agiscono in trasparenza e nell'interesse della collettività. Lo stadio porterà un valore aggiunto, un patrimonio non solo per i club ma per l'intera città". Sul bilancio in attivo dell'Inter: "L'obiettivo di un club deve essere la sostenibilità economica raggiungendo anche risultati sportivi di qualità: noi ci siamo riusciti ed è anche l'obiettivo per questa stagione. In Italia non possiamo ancora fare operazioni 'alla Mbappé', oggi i campioni come Modric arrivano a 40 anni, a fine carriera. Non possiamo fare acquisti onerosi ma dobbiamo valorizzare il nostro prodotto italiano giovanile, che ripaga e permette di ottenere lo stesso i risultati"