Inter-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE
Seconda giornata di Champions: dopo la vittoria all'esordio contro l'Ajax, l'Inter ospita a San Siro lo Slavia Praga. Chivu ripropone la coppia Lautaro-Thuram in attacco e cambia in difesa e a centrocampo rispetto al successo contro il Cagliari: in difesa c'è Bisseck, a centrocampo Zielinski. Barella in panchina. Tornano dal 1' Sommer, Acerbi, Dimarco e Dumfries, in mezzo Sucic al posto di Mkhitaryan. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
3' - Buon ritmo. Calhanoglu ruba palla in pressione e prova subito il tiro da fuori col sinistro. Rimpallato, finisce sul mancino di Dimarco e ci prova anche lui: alto
Squadre in campo!
Inter e Slavia escono dal tunnel e si dispongono a centrocampo per il "rito" dell'inno. E anche San Siro può urlare il primo "The Champioooons" di questa stagione
Tutto pronto a San Siro: le formazioni
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu
- SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod; Kusej. All. Jindrich Trpisovsky
- Arbitro: Chris Kavanagh
Stasera anche la "partita del cuore" per Mou
Ora che è appena tornato al "rosso" del Benfica, José Mourinho affronta i Blues del "suo" Chelsea. Calcio d'inizio alle 21
Manita Real, tripletta Mbappé
Ha già giocato anche il Real Madrid, che torna dalla trasfertona in Kazakistan contro il Kairat con 5 gol segnati
L'Atalanta l'ha ribaltata
Sotto dal 38', la Dea alla fine ha vinto nel quarto d'ora finale
Marotta: "Stadio valore aggiunto anche per la città"
Anche il presidente dell'Inter Marotta ha parlato a Sky prima della gara, partendo dalla questione stadio: "Decisione tribolata ma siamo soddisfatti, lo dico da presidente dell'Inter, appassionato di calcio e cittadino di Milano. Ora inizia un periodo difficile ma che darà soddisfazioni perché l'esigenza di uno stadio nuovo era un obiettivo prioritario. Vorrei tranquillizzare chi non è convinto perché Inter e Milan agiscono in trasparenza e nell'interesse della collettività. Lo stadio porterà un valore aggiunto, un patrimonio non solo per i club ma per l'intera città". Sul bilancio in attivo dell'Inter: "L'obiettivo di un club deve essere la sostenibilità economica raggiungendo anche risultati sportivi di qualità: noi ci siamo riusciti ed è anche l'obiettivo per questa stagione. In Italia non possiamo ancora fare operazioni 'alla Mbappé', oggi i campioni come Modric arrivano a 40 anni, a fine carriera. Non possiamo fare acquisti onerosi ma dobbiamo valorizzare il nostro prodotto italiano giovanile, che ripaga e permette di ottenere lo stesso i risultati"
Inizia il riscaldamento
Scende ora l'Inter in campo, che inizia il riscaldamento
Chivu a Sky: "Voglio attenzione e qualità"
Cristian Chivu parla ora ai microfoni di Sky, nel prepartita: "L'avversario è di valore, bisogna avere attenzione, capire i momenti e poi cercare di essere dominanti. Bisseck e Zielinski? Mi aspetto da loro che facciano gara di attenzione e qualità, perché ce l'hanno, sono bravi e l'hanno fatta vedere. Calhanoglu mi è sempre sembrato dentro il gruppo, fin da questa estate. Abbiamo parlato spesso, l'ho sempre visto motivato e carico".
Su Sky ora il prepartita di Inter-Slavia
Su Sky, nel frattempo, è già iniziato il prepartita con lo studio che ci accompagnerà al fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga, con i commenti dei nostri talent, le analisi, gli approfondimenti e le interviste
Intanto c'è in campo l'Atalanta
La giornata di Champions è già iniziata, e l'Atalanta è sotto in casa contro il Bruges quando mancano 20' alla fine
I momenti storici che ha vissuto San Siro
Con il via libera alla vendita di San Siro da parte del Consiglio Comunale, è stata scritta una nuova pagina della storia di questo gigante di cent'anni, costruito nel 1925. Gli anelli, le torri e il primo gol del milanista "Pin" Santagostino (ma vinse 6-3 l'Inter). Le luci di Vecchioni e il mondo nella cerimonia di apertura del 1990, Pelé, la boxe, Bob Marley, l'alba interista post triplete… Storia e aneddoti raccontati in questi momenti cult
San Siro: cosa succede ora? Le risposte alle domande
Cosa succederà ora? San Siro verrà abbattuto o no? E il nuovo stadio? Quando si vedrà il progetto definitivo e quando inizieranno i lavori? Ma soprattutto, quando sarà finito? Nel video le risposte a queste domande
Addio a San Siro: come sarà il nuovo stadio
Nella notte è arrivata, dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Il Comune di Milano venderà il Meazza e le aree circostanti ai club per 197 milioni di euro: sarà realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà poi abbattuto. Ci sono già ipotesi sulla nuova struttura, qui l’analisi dei progetti e dei dettagli
Cose curiose da sapere sullo Slavia Praga
Hanno origini comuni a quelle dell'Inter, un allenatore con un passato da cameriere e una volta hanno battuto i nerazzurri per 9-0. In attesa della partita, queste e altre gustose curiosità sullo Slavia Praga
Le scelte di Chivu: dal 1' Bisseck e Zielinski
Sette cambi rispetto alla vittoria in campionato contro il Cagliari, con il ritorno dal 1’ di diversi titolari ma non solo. Ma partiamo dalle conferme: l’unico reparto che Chivu non cambia è l’attacco, dove alla fine Bonny non ha vinto il ballottaggio con Thuram per il posto accanto a Lautaro. Avanti con la ThuLa, dunque. Per il resto, cambi in porta (torna titolare Sommer), al centro della difesa (torna Acerbi al posto di De Vrij e Bisseck prende il posto di Akanji), sulle fasce (tornano i “custodi” titolari delle corsie, Dumfries e Dimarco), a centrocampo (Zielinski per Barella e Sucic al posto di Mkhitaryan)
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu
Questo sarà il terzo incontro tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, dopo i due precedenti che risalgono alla fase a gironi della Champions League 2019/20. L'Inter ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 nella gara di ritorno in trasferta.
Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee, perdendo sette delle otto partite disputate finora (1 pareggio). L'unica occasione in cui è riuscito a evitare la sconfitta, tuttavia, è stata proprio contro l'Inter nel settembre 2019 (1-1).
L'Inter ha vinto le ultime quattro partite contro squadre ceche in Champions League con un punteggio complessivo di 10-1 (tutte a partire dall'edizione 2019/20), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre.
Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. L'ultima volta che la formazione ceca ha incassato quattro ko esterni consecutivi in una delle principali competizioni europee risale all'ottobre 2007 (cinque di fila).
Dopo aver battuto l'Ajax (in trasferta nella prima giornata), Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell'Inter a vincere le sue prime due partite di Champions League, dopo Luciano Spalletti (2018/19), Claudio Ranieri (2011/12) e Roberto Mancini (2004/05).
Lo Slavia Praga ha effettuato 26 tiri di cui 11 in porta contro il Bodø/Glimt nella sua prima partita di questa Champions League, entrambi record per il club in un singolo match nella competizione. Inoltre, il valore di xG di 3.98 è stato il più alto registrato nella prima giornata di questa edizione del torneo.
Una delle due marcature multiple di Lautaro Martínez in Champions League con la maglia dell'Inter è arrivata proprio contro lo Slavia Praga, nel novembre 2019 (l'altra è una tripletta contro il Monaco, nel gennaio 2025). L'argentino ha aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1 alla Fortuna Arena.
Lukás Provod ha creato sei occasioni su azione per i compagni nella prima giornata contro il Bodø/Glimt, record per un giocatore dello Slavia Praga in una partita di Champions League. Inoltre, entrambi i gol nel pareggio per 2-2 hanno visto un assist di Provod, primo giocatore del club a fornirne più di uno in un singolo match nella competizione.
Hakan Çalhanoglu ha fornito l'assist a Marcus Thuram per entrambi i gol dell'Inter nella vittoria per 2-0 contro l'Ajax, ed è solo la seconda volta che un giocatore del club nerazzurro fornisce due assist a un compagno di squadra in una partita di UEFA Champions League (in precedenza era accaduto a Romelu Lukaku per Lautaro Martínez, contro lo Slavia Praga nel novembre 2019).
Alessandro Bastoni ha effettuato 19 line-breaking passes nella vittoria dell'Inter sull'Ajax nella prima giornata di questa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore della formazione nerazzurra in un singolo match nell'intera edizione 2024/25, in cui si è classificata seconda.